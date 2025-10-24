Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawet wpadka Lecha nie zaszkodziła Polsce. Kapitalna wiadomość ws. rankingu UEFA

Bartosz Nawrocki

Za nami drugi czwartek z udziałem polskich klubów w europejskich pucharach w tym sezonie. Swoje pojedynki stoczyły Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa. Wczorajszy wieczór nie był obfity w liczne zwycięstwa ekstraklasowych drużyn, bowiem tylko stołecznemu klubowi udało się zgarnąć trzy punkty. Za to poznaniacy sensacyjnie przegrali z drużyną Lincoln Red Imps z Gibraltaru. To jednak nie zaburzyło pozycji Ekstraklasy w rankingu UEFA. Ba, jest... jeszcze lepiej!

Robert Gumny i ranking UEFA
Robert Gumny i ranking UEFAMaciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images/uefa.comGetty Images

Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok mają za sobą drugą kolejkę zmagań w Lidze Konferencji. Swoje zadanie wypełnił jednak tylko stołeczny klub, który wygrał z Szachtarem Donieck, w ramach wyjazdowego spotkania rozgrywanego w Krakowie. To tam swoją siedzibę ma obecnie ukraiński zespół.

Za to remis wywalczyli zarówno zawodnicy Rakowa, którzy podzielili się punktami z Sigmą Ołomuniec, jak i Jagielloni, którzy grali ze Strasbourgiem. Niestety, żadnego oczka nie zdołał wywalczyć Lech Poznań. Podopieczni Nielsa Frederiksena sensacyjnie przegrali z gibraltarskim Lincoln Red Imps.

W tabeli fazy ligowej Ligi Konferencji najwyżej z ekstraklasowych ekip, bo na 8. miejscu znajduje się obecnie Raków Częstochowa. Na 10. pozycji jest Jagiellonia Białystok. 15. lokatę okupuje Lech Poznań, a 18. Legia Warszawa.

UEFA ogłasza ws. Ekstraklasy. Jest nowy ranking UEFA

Po zakończeniu kolejnego tygodnia europejskich pucharów, UEFA zaktualizowała swój pięcioletni ranking. To właśnie, w zależności od pozycji krajowych rozgrywek w tym zestawieniu ustalana jest liczba klubów z danego kraju, które wezmą udział w rozgrywkach na arenie międzynarodowej. Pamiętamy, jak było głośno o tym, że Ekstraklasa uplasowała się na 15. miejscu. Dzięki temu aż dwa zespoły z naszej rodzimej ligi mogą wziąć udział w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Po czwartkowych zmaganiach polskich zespołów w Lidze Konferencji przychodzimy z dobrymi wieściami. I to pomimo porażki Lecha z Lincoln. Bowiem, jak wynika z nowego rankingu UEFA, Ekstraklasa awansowała na 12. miejsce, wyprzedzając Norwegię. To również efekt tego, że Skandynawowie zdobyli jeszcze mniej oczek od polskich ekip, bo jedynie za zwycięstwo Brann Bergen w Lidze Europy.

Tabela z krajami europejskimi oraz ich flagami wraz z danymi liczbowymi dotyczącymi poszczególnych wskaźników gospodarczych lub społecznych, zestawionych w kolumnach, z wyróżnieniem wartości sumarycznych dla każdego kraju.
Pięcioletni ranking UEFAuefa.commateriał zewnętrzny

Dzięki takiemu wynikowi polskiej Ekstraklasy, w sezonie 2026/2027 w europejskich pucharach zagra aż pięć klubów z kraju nad Wisłą, w tym dwa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Teraz gonimy jedenastą w rankingu Grecję, która ma nad nami przewagę 737 punktów.

Ranking UEFA. Ekstraklasa z trzecim wynikiem w skali sezonu

W obecnym sezonie kluby Ekstraklasy zdobyły już średnio 7375 punktów. Jest to trzeci najlepszy wynik w Europie. Lepiej od polskich zespołów wypadają tylko ekipy z Anglii oraz Portugalii. Punktujemy obecnie lepiej od chociażby Niemiec czy Hiszpanii.

Tabela przedstawiająca ranking siedmiu państw z flagami, nazwami krajów oraz szczegółowymi danymi liczbowymi, takimi jak ilość wygranych, zdobyte punkty i inne statystyki.
Ranking UEFA za sezon 2025/2026uefa.commateriał zewnętrzny

