Nawet we Włoszech głośno o Legii. Media: To jego chce Papszun, głośne nazwisko

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Zaledwie kilka dni po zakończeniu sezonu Legia Warszawa przystąpiła do transferowej ofensywy. Po ogłoszeniu zakończenia współpracy z kilkoma graczami kontrakty z klubem podpisali już Ivan Brkić oraz Zoran Arsenić. Do tego w mediach głośno jest o kolejnym, niezwykle znanym nazwisku. O tym ruchu już rozpisują się Włosi, którzy wskazują, że polski klub może mieć jednego rywala na rynku.

Piłka nożna: Legia Warszawa interesuje się Bartoszem Bereszyńskim
Marek PapszunRadoslaw Makuch / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Z fatalnej do nie najgorszej sytuacji układał się sezon 2025/2026 Legii Warszawa. Ciemne chmury zbierające się nad klubem ze stolicy w końcu rozwiał Marek Papszun, który w połowie sezonu przeszedł z Rakowa Częstochowa i uratował kampanię. Co więcej, "Wojskowi" do ostatniej kolejki mieli szansę na europejskie puchary. Ostatecznie jednak lokatę gwarantującą grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji zajął GKS Katowice.

Tajemnicą nie było, że wraz z końcem sezonu z drużyną pożegna się kilku graczy. Wśród nich znaleźli się Kacper Tobiasz, Juergen Elitim czy Patryk Kun. Do tego pod znakiem zapytania stoi przyszłość Artura Jędrzejczyka oraz Jean-Pierre'a Nsame. Legia jednak działała nieco do przodu i już zakontraktowała Ivana Brkicia.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Ruch Barcelony w stronę Lewandowskiego. Już poszło w świat, "Nie jesteśmy smutni"

Paweł Nowak
Paweł Nowak

W poniedziałek natomiast oficjalnie potwierdziła pozyskanie Zorana Arsenicia - byłego już gracza Rakowa Częstochowa. Wydaje się, że na tym nie koniec, a w mediach pojawiają się coraz to nowsze informacje oraz potencjalne nazwiska, które mogą wzmocnić zespół Papszuna.

Wielki powrót na horyzoncie, to byłby hit. Legia jest zainteresowana

Chodzi o Bartosza Bereszyńskiego, aktualnego piłkarza włoskiego Palermo. Zdaniem "La Sicilia" ma on jednak niebawem zostać wolnym agentem, gdyż z końcem czerwca wygasa jego umowa z zespołem. "Tuttomercadoweb" natomiast przekazuje, że 6. ekipa ubiegłego sezonu PKO BP Ekstraklasy chciałaby wykorzystać sytuację. Zdaniem wspomnianego źródła 33-latkiem zainteresowana nim jest również Sampdoria.

Zobacz również:

Jan Urban
Piłka nożna

Jan Urban namiesza. Brak powołań dla gwiazd. 18-letni debiutant

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński

- Istnieje przeczucie, że lato Bereszyńskiego może szybko przerodzić się w prawdziwy konflikt transferowy między Włochami a Polską, ponieważ Sampdoria i Legia Warszawa są zainteresowane sprowadzeniem go - czytamy.

W przypadku pozyskania przez Legię "Beresia" będzie to prawdziwy transferowy hit. Co ciekawe, dla defensora byłby to powrót do stołecznej ekipy po wielu latach. W końcu występował w niej w latach 2013-2017, a na swoim koncie ma 108 występów w jej barwach.

Zobacz również:

Ewa Pajor na boisku i gali Złotej Piłki
Piłka nożna

Mówi o Złotej Piłce dla Pajor. Dodał drugie nazwisko. W tle możliwe odejście

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi spodenkami idzie razem po murawie boiska, jeden z nich opiera dłoń na ramieniu drugiego, a w tle widoczni są kibice.
Bartosz Bereszyński (z prawej)Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTEREast News
Piłkarz w białej koszulce reprezentacji Polski z numerem 18 na piersi biegnie po boisku, w tle widoczni kibice na trybunach.
Bartosz BereszyńskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News


Czechy - Norwegia. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja