Nawet we Włoszech głośno o Legii. Media: To jego chce Papszun, głośne nazwisko

Z fatalnej do nie najgorszej sytuacji układał się sezon 2025/2026 Legii Warszawa. Ciemne chmury zbierające się nad klubem ze stolicy w końcu rozwiał Marek Papszun, który w połowie sezonu przeszedł z Rakowa Częstochowa i uratował kampanię. Co więcej, "Wojskowi" do ostatniej kolejki mieli szansę na europejskie puchary. Ostatecznie jednak lokatę gwarantującą grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji zajął GKS Katowice.

Tajemnicą nie było, że wraz z końcem sezonu z drużyną pożegna się kilku graczy. Wśród nich znaleźli się Kacper Tobiasz, Juergen Elitim czy Patryk Kun. Do tego pod znakiem zapytania stoi przyszłość Artura Jędrzejczyka oraz Jean-Pierre'a Nsame. Legia jednak działała nieco do przodu i już zakontraktowała Ivana Brkicia.

W poniedziałek natomiast oficjalnie potwierdziła pozyskanie Zorana Arsenicia - byłego już gracza Rakowa Częstochowa. Wydaje się, że na tym nie koniec, a w mediach pojawiają się coraz to nowsze informacje oraz potencjalne nazwiska, które mogą wzmocnić zespół Papszuna.

Wielki powrót na horyzoncie, to byłby hit. Legia jest zainteresowana

Chodzi o Bartosza Bereszyńskiego, aktualnego piłkarza włoskiego Palermo. Zdaniem "La Sicilia" ma on jednak niebawem zostać wolnym agentem, gdyż z końcem czerwca wygasa jego umowa z zespołem. "Tuttomercadoweb" natomiast przekazuje, że 6. ekipa ubiegłego sezonu PKO BP Ekstraklasy chciałaby wykorzystać sytuację. Zdaniem wspomnianego źródła 33-latkiem zainteresowana nim jest również Sampdoria.

- Istnieje przeczucie, że lato Bereszyńskiego może szybko przerodzić się w prawdziwy konflikt transferowy między Włochami a Polską, ponieważ Sampdoria i Legia Warszawa są zainteresowane sprowadzeniem go - czytamy.

W przypadku pozyskania przez Legię "Beresia" będzie to prawdziwy transferowy hit. Co ciekawe, dla defensora byłby to powrót do stołecznej ekipy po wielu latach. W końcu występował w niej w latach 2013-2017, a na swoim koncie ma 108 występów w jej barwach.

