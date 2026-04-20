Nawet 10 mln euro na stole. Borek ujawnił, którego Polaka chce Mourinho

Jeśli mowa o przenosinach do lig zagranicznych, to wśród polskich piłkarzy w ostatnich latach szczególnie szczególnie popularna była m.in. Italia, natomiast teraz prawdziwy transferowy boom pod tym względem przeżywa Portugalia, gdzie szeregi FC Porto zasiliło w krótkim czasie trzech "Biało-Czerwonych".

Do Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego może niebawem w swoisty sposób dołączyć jeszcze jeden rodak - choć ten akurat miał się znaleźć na celowniku Benfiki.

Marcel Reguła w lizbońskiej Benfice? "Jest wielkie zainteresowanie"

Mowa o Marcelu Regule - jak bowiem poinformował Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" na "Kanale Sportowym" w temacie 19-latka już niebawem mają rozpocząć się poważne rozmowy między "Orłami" a Zagłębiem Lubin.

"W ten weekend do Lizbony jedzie potężna delegacja z Lubina. Za chwilę Marcel Reguła, gwiazda Ekstraklasy i jeden z najciekawszych zawodników Ekstraklasy może trafić do Benfiki. Jest wielkie zainteresowanie. Być może to się na dniach będzie materializowało i będziemy mieli kolejnego piłkarza w wielkim kubie, bo dla mnie Benfica to wielki klub" - stwierdził dziennikarz.

Jak dodał, kwota takiego transferu mogłaby się zamknąć na podobnym poziomie, jak ta dotycząca przenosin Pietuszewskiego z Jagiellonii do Porto, czyli w przedziale 8-10 mln euro. Dla "Miedziowych" byłby to więc gigantyczny zastrzyk finansowy.

Warto przy okazji przypomnieć w tym miejscu niedawną wypowiedź Joao Henriquesa, byłego trenera Radomiaka Radom, który udzielił wywiadu dziennikarzowi portalu Sport.pl Filipowi Macudze.

Jestem pewien, że w Polsce jest więcej takich piłkarzy [jak Pietuszewski]. Porto, Benfica i Sporting obserwują i czekają. Uwierz, że ostatnio w Portugalii wszyscy patrzą na Polskę. Bednarek, Kiwior i Pietuszewski zrobili polskim piłkarzom bardzo dobrą reklamę. Myślę, że wkrótce do Portugalii trafią kolejni Polacy

Henriques, który jak sam przyznał jest w kontakcie z dyrektorami sportowymi wielu portugalskich klubów, nie chciał zdradzać konkretnych nazwisk, ale stwierdził, że giganci z Primeira Liga obserwują uważnie trzech lub czterech ekstraklasowiczów i że jego zdaniem "przynajmniej jeden z nich wkrótce trafi do Portugalii". Kto wie, być może chodziło mu właśnie o Regułę?

Marcel Reguła to niezwykle ważna postać dla Zagłębia Lubin

Młody piłkarz w bieżącej kampanii odnotował jak dotychczas sześć goli i pięć asyst, wydatnie pomagając Zagłębiu w osiągnięciu miejsca w czołowej piątce tabeli ligowej. Nastolatek jest też regularnie powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Jego dalszą karierę - niezależnie od tego, czy przeprowadzka do Lizbony dojdzie do skutku - z pewnością będzie warto naprawdę uważnie śledzić...

