Nawet 10 mln euro na stole. Borek ujawnił, którego Polaka chce Mourinho

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Jednym z najbardziej "biało-czerwonych" klubów poza granicami naszego kraju stało się ostatnio FC Porto, gdzie trafili Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski. Wygląda jednak na to, że to może nie być koniec transferów Polaków do Portugalii - Benfica, a więc zespół zarządzany obecnie przez Jose Mourinho, miała wziąć na celownik młody talent z Ekstraklasy. Szczegóły ujawnił tu Mateusz Borek.

Marcel Reguła i Oskar Pietuszewski w strojach reprezentacji Polski na murawie, obejmują się po akcji; w tle stadion.
Marcel Reguła może niebawem dołączyć m.in. do Oskara Pietuszewskiego w lidze portugalskiejLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORTNewspix.pl

Jeśli mowa o przenosinach do lig zagranicznych, to wśród polskich piłkarzy w ostatnich latach szczególnie szczególnie popularna była m.in. Italia, natomiast teraz prawdziwy transferowy boom pod tym względem przeżywa Portugalia, gdzie szeregi FC Porto zasiliło w krótkim czasie trzech "Biało-Czerwonych".

Do Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego może niebawem w swoisty sposób dołączyć jeszcze jeden rodak - choć ten akurat miał się znaleźć na celowniku Benfiki.

Marcel Reguła w lizbońskiej Benfice? "Jest wielkie zainteresowanie"

Mowa o Marcelu Regule - jak bowiem poinformował Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" na "Kanale Sportowym" w temacie 19-latka już niebawem mają rozpocząć się poważne rozmowy między "Orłami" a Zagłębiem Lubin.

"W ten weekend do Lizbony jedzie potężna delegacja z Lubina. Za chwilę Marcel Reguła, gwiazda Ekstraklasy i jeden z najciekawszych zawodników Ekstraklasy może trafić do Benfiki. Jest wielkie zainteresowanie. Być może to się na dniach będzie materializowało i będziemy mieli kolejnego piłkarza w wielkim kubie, bo dla mnie Benfica to wielki klub" - stwierdził dziennikarz.

Jak dodał, kwota takiego transferu mogłaby się zamknąć na podobnym poziomie, jak ta dotycząca przenosin Pietuszewskiego z Jagiellonii do Porto, czyli w przedziale 8-10 mln euro. Dla "Miedziowych" byłby to więc gigantyczny zastrzyk finansowy.

Warto przy okazji przypomnieć w tym miejscu niedawną wypowiedź Joao Henriquesa, byłego trenera Radomiaka Radom, który udzielił wywiadu dziennikarzowi portalu Sport.pl Filipowi Macudze.

Jestem pewien, że w Polsce jest więcej takich piłkarzy [jak Pietuszewski]. Porto, Benfica i Sporting obserwują i czekają. Uwierz, że ostatnio w Portugalii wszyscy patrzą na Polskę. Bednarek, Kiwior i Pietuszewski zrobili polskim piłkarzom bardzo dobrą reklamę. Myślę, że wkrótce do Portugalii trafią kolejni Polacy
orzekł szkoleniowiec.

Henriques, który jak sam przyznał jest w kontakcie z dyrektorami sportowymi wielu portugalskich klubów, nie chciał zdradzać konkretnych nazwisk, ale stwierdził, że giganci z Primeira Liga obserwują uważnie trzech lub czterech ekstraklasowiczów i że jego zdaniem "przynajmniej jeden z nich wkrótce trafi do Portugalii". Kto wie, być może chodziło mu właśnie o Regułę?

Marcel Reguła to niezwykle ważna postać dla Zagłębia Lubin

Młody piłkarz w bieżącej kampanii odnotował jak dotychczas sześć goli i pięć asyst, wydatnie pomagając Zagłębiu w osiągnięciu miejsca w czołowej piątce tabeli ligowej. Nastolatek jest też regularnie powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Jego dalszą karierę - niezależnie od tego, czy przeprowadzka do Lizbony dojdzie do skutku - z pewnością będzie warto naprawdę uważnie śledzić...

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja