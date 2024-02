Narasta konflikt w Ekstraklasie. Lecą gromy po skandalu. "Nie rozumiem tego"

Pod koniec spotkania rzucona z trybun plastikowa butelka trafiła bramkarza gości - Valentina Cojocaru . Rumun zareagował w sposób niezwykle ekspresyjny, za co później w mediach "wylano na jego głowę kubeł lodowatej wody". Zdaniem ekspertów reakcja 28-latka była przesadzona. Nie usprawiedliwia to jednak skandalicznego zachowania kibica.

Śląsk Wrocław ukarany za incydent z meczu z Pogonią. Ucierpią na tym kibice

Na reakcję ze strony Komisji Ligi nie trzeba było długo czekać. Śląsk Wrocław został przez nią ukarany. Klub został zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 50 tysięcy złotych. Dodatkowo nałożono zakaz organizacji wyjazdu grup kibiców na jeden mecz. Śląsk został również zobowiązany do montażu siatki ochronnej za bramką. Czas na wykonanie ma do 31 marca 2024 roku.