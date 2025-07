Napięta atmosfera w Legii. Trener może uciec. "Rozczarowanie i złość"

W zeszły weekend głośnym echem odbiła się publikacja serwisu rumuńskiego serwisu gsp.ru zatytułowana: "Totalny skandal w Legii Warszawa! Edward Iordanescu został okłamany przez zarząd, a ultrasi są w stanie totalnej wojny z klubem" . W skrócie chodziło o rzekomą frustrację szkoleniowca brakiem transferów. Zatrudnienie Michała Żewłakowa w roli dyrektora sportowego na razie nie rozwiązało problemów trapiących stołeczny zespół. W czwartek "Wojskowi wchodzą" do gry w eliminacjach Ligi Europy, powalczą z FK Aktobe, ale wokół klubu panuje gęsta atmosfera.

Autorami artykułu we wspomnianym portalu byli Andrei Craitoiu oraz Sergiu Alexandru. Ten pierwszy porozmawiał teraz z Przeglądem Sportowym Onet, by mocniej naświetlić temat. Nakreślił wręcz sensacyjny scenariusz szybkiego odejścia byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii.

- Obiecano mu transfery na miarę tego, aby skutecznie grać w europejskich pucharach i walczyć o mistrzostwo. Odczuwa więc wielkie rozczarowanie i złość wobec kierownictwa klubu . Ponadto stracił dobrych zawodników, a odejść mogą kolejni. On nigdy nie akceptuje małych zmian w porównaniu z pierwotnymi założeniami. Zwłaszcza że wybrał Legię, która dała mu pensję wynoszącą 10 procent tego, co oferował mu klub z Zatoki Perskiej - podkreślił dziennikarz.

Dodał, że ze swojej strony szkoleniowiec dotrzymał słowa we wszystkich kwestiach i tego samego oczekuje od działaczy. Gdy tak się nie dzieje, "nie reaguje dobrze". W przeszłości potrafił odejść z rumuńskiego hegemona FCSB (klub z Bukaresztu dawniej zwany Steauą) po zaledwie dwunastu meczach.

Mówi się, że jest mocnym kandydatem do ponownego objęcia kadry Rumunii w 2026 roku. Był już jej selekcjonerem w latach 2022-24, ale problemy rodzinne zmusiły go do rezygnacji.