Partner merytoryczny: Eleven Sports

Napięcie w meczu Górnika z Lechem. Jeden gol zadecydował. Fatalna passa przełamana

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Lecha Poznań czekało bardzo trudne zadanie. W 20. kolejce drużyna ze stolicy Wielkopolski chciała bowiem przerwać złą passę spotkań bez zwycięstwa, a przyszło jej rywalizować z czołowym zespołem ligi na jej terenie - z Górnikiem w Zabrzu. Cel został jednak osiągnięty, a jedynego gola w tym meczu zdobył niezawodny kapitan "Kolejorza", czyli Mikael Ishak.

Zawodnicy dwóch drużyn piłkarskich, ubrani w niebieskie i białe stroje, znajdują się w emocjonalnej wymianie zdań podczas meczu, stojąc bardzo blisko siebie, kilku z nich pokazuje silne emocje na twarzach.
Górnik Zabrze - Lech PoznańPressFocus/NEWSPIX.PL | Piotr Matusewicz / PressFocus /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Lech Poznań w ostatnim czasie wpadł w naprawdę poważny kryzys. "Kolejorz" nie zanotował żadnego zwycięstwa w czterech kolejnych spotkaniach (2 remisy i 2 porażki). W Zabrzu walczył więc o przełomową wygraną.

Zaczęło się w sposób wymarzony. Mikael Ishak już w 11. minucie zdobył gola na 1:0 i wyprowadził swój zespół na prowadzenie na bardzo trudnym terenie. Należy bowiem pamiętać o tym, że przed tym spotkaniem Górnik Zabrze plasował się na 3. miejscu w PKO BP Ekstraklasie. 

W pierwszej połowie Górnik Zabrze również oddał kilka strzałów na bramkę, ale ostatcznie nie był w stanie pokonać Bartosza Mrozka.

Pierwsza połowa zakończyła się przy stanie 1:0 dla gości z Poznania.

Przewrót na szczycie tabeli Ekstraklasy. Mamy nowego lidera

Zwrotu akcji nie było. Lech Poznań przełamuje fatalną passę

Po zmianie stron od razu zaczęło "pachnieć" golem wyrównującym. Górnik Zabrze przejął inicjatywę i zdominował Lecha Poznań.

Nie przekładało się to jednak na zdobycze bramkowe. Tego wieczoru strzelenie gola Lechowi Poznań okazało się bardzo trudnym zadaniem.

W końcówce tego spotkania Lech Poznań potrafił już odepchnąć Górnika od swojego pola karnego i uspokoił grę.

Zobacz również:

Legia Warszawa
Ekstraklasa

Skandaliczne zachowanie kibiców Legii, wszystko się nagrało. Boniek już reaguje

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Goście potrafili utrzymać się przy piłce, ale nie przeprowadzali żadnych brawurowych szarż na bramkę Górnika, aby przypadkiem nie "nadziać" się na groźną kontrę, która mogłaby ich pozbawić dwóch bardzo ważnych punktów.

W 89. minucie Yannick Agnero stanął jednak przed wymarzoną sytuacją do strzelenia gola. To był moment, w którym gości zaatakowali nieco odważniej. Iworyjczyk stanął metr od pustej bramki, ale nie trafił czysto w piłkę posłaną mu w pole karne. Dobitkę natomiast ofiarnie wybronił bramkarz Górnika.

To koszmarne pudło nie zmieniło jednak faktu, że Lech Poznań ostatecznie wygrał w Zabrzu i tym samym zakończył swoją fatalną serię. Piątego kolejnego meczu ligowego bez zwycięstwa nie będzie. Mecz zakończył się wygraną "Kolejorza" 1:0 po golu Mikaela Ishaka.

W następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań podejmie Piasta Gliwice. Górnik Zabrze natomiast pojedzie na mecz z Termaliką do Niecieczy.

PKO Ekstraklasa
20. Kolejka
07.02.2026
20:15
Zakończony
Mikael Ishak
10'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Górnik Zabrze
Lech Poznań
Rezerwowi

Statystyki meczu

Górnik Zabrze
0 - 1
Lech Poznań
Posiadanie piłki
51%
49%
Strzały
17
13
Strzały celne
4
3
Strzały niecelne
6
4
Strzały zablokowane
7
6
Ataki
72
63
Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań, z widocznym logotypem sponsora, wykonuje gesty rękoma na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Mikael Ishak, 22.07.2025 r.Grzegorz Wajda/REPORTEREast News
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z opaską kapitana na ramieniu, widoczne logo klubu Górnik Zabrze oraz sponsorzy, w tle rozmyta publiczność.
Lukas PodolskiMarcin GolbaAFP
Starszy mężczyzna w eleganckim, ciemnym płaszczu stoi na tle stadionu, z poważnym wyrazem twarzy. W tle widać rozmyte postacie, prawdopodobnie członków ekipy technicznej lub ochrony, oraz fragment ławki rezerwowych.
Niels Frederiksen, trener Lecha PoznańMonika WantołaINTERIA.PL
FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja