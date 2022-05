Napastnik niestrzelający. W Ekstraklasie ten gatunek żyje i ma się dobrze

Wojciech Górski Ekstraklasa

Istnieją napastnicy, dla których mecz bez zdobytej bramki to ogromne rozczarowanie. Istnieją też napastnicy, dla których sezon bez zdobytej bramki to nic szczególnego. "Napastnik niestrzelający" - ten gatunek piłkarza w Ekstraklasie ma się naprawdę dobrze. Są zresztą kluby, które lubują się w sprowadzaniu właśnie tego typu "snajperów". I niekoniecznie należą do najsłabszych w lidze.

Zdjęcie Piotr Parzyszek przez cały sezon zdobył tylko jedną bramkę dla Pogoni Szczecin / Fot. Jacek Prondzyński / Newspix