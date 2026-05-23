Napastnik między słupkami. Uratowali europejskie puchary w 96. minucie meczu

Kiedy na początku kwietnia GKS przegrał półfinał Pucharu Polski z Rakowem (4:4 po dogrywce i 2:4 w karnych), to wydawało się, że walkę o europejskie puchary katowiczanie mają z głowy. Wtedy jednak drużyna Rafała Góraka wrzuciła w lidze piąty bieg. Z sześciu spotkań rozegranych po wspomnianym meczu z Rakowem, GKS wygrał dwa, a cztery zremisował. I sprawił, że kwestia gry w Pucharze Konferencji miała się rozstrzygnąć w Szczecinie.

GKS Katowice miał wszystko policzone

Przed meczem kalkulatory poszły w ruch. GKS wiedział, że w Szczecinie musi wygrać lub co najmniej zremisować licząc na to, że Zagłębiu Lubin powinie się noga w Białymstoku (Zagłębie mogło co najwyżej zremisować, bo przy równej liczbie punktów górą, z uwagi na lepszy bilans bezpośrednich spotkań - 2:0, 2:2 - byłby GKS). Porażka nie wchodziła w rachubę, bo wtedy, przy równoczesnej wygranej Legii, wszystko by przepadło. Z Legią GKS ma niekorzystny bilans (1:1, 1:3), więc cel był jasny

Już po pierwszych minutach było jednak widać, że stres spętał katowiczanom nogi. Mieli problem ze stwarzaniem golowych okazji, skupiali się na defensywie. Po kwadransie grania trener Rafał Górak nerwowo zaczął się przechadzać wzdłuż linii bocznej, jakby chciał piłkarzom dać znać, że tak dalej być nie może, że z taką grą pucharów nie będzie.

Napastnik między słupkami. Tak GKS wrócił na piąte miejsce w tabeli

Po przerwie GKS zagrał trochę lepiej, w 73. minucie Arkadiusz Jędrych trafił piłką w poprzeczkę, a w samej końcówce zrobiło się już naprawdę gorąco. Zwłaszcza po czerwonej kartce bramkarza Pogoni Krzysztofa Kamińskiego. Jego miejsce między słupkami zajął strzelec gola Cuic. I to właśnie on skapitulował po strzale Marcela Wędrychowskiego w 7. minucie doliczonego czasu gry. W tym momencie GKS wrócił na piąte miejsce w tabeli, co oznacza awans do Ligi Konferencji.

Ten wynik, to wielki sukces klubu i trenera Rafała Góraka, który prowadzi drużynę od 7 lat. W tym czasie spadał z nią z pierwszej ligi, potem do niej wracał, a w 2024 uzyskał z nią awans do PKO Ekstraklasy.

- Nie jestem wyjątkowy, ale to wiele dla mnie znaczy - mówił Górak o swojej długowieczności w rozmowie z Polsatem Sport, przyznając, że kibice nie raz śpiewali, żeby go zwolnić. - Nawet chóralnie. Kibic ma jednak prawo, chociaż na pewno zabolało nie raz - przyznał, ale teraz świętuje, bo GKS wraca do europejskich pucharów po 23 latach.

Borja Galan - GKS Katowice Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kamil Grosicki w barwach Pogoni Szczecin Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

GKS Katowice walczył o europejskie puchary





