Łodzianie są w sporych tarapatach, a Bergier jeszcze dołożył swoje. Mimo wydania prawie 23 milionów euro, nie udało się zbudować drużyny, która choćby grałaby w środku tabeli. Widzew coraz bardziej rozpaczliwie broni się przed spadkiem.

Od przyjścia trenera Aleksandara Vukovicia minęło już dziesięć spotkań. U siebie jego drużyna gra przyzwoicie - w pięciu meczach zdobyła 13 punktów. Za to koszmarnie radzi sobie na wyjazdach - trzy porażki i dwa remisy.

Ostatnio udało się jej wydostać nad strefą spadkową, ale po porażce w Kielcach znów może do niej wrócić. Stanie się tak, jeśli Lechia pokona Legię. Punktami może też zrównać się przedostatnia w tabeli Arka Gdynia - potrzebuje zwycięstwa z Bruk-Betem.

Widzew kolejny raz na wyjeździe zagrał bardzo słabo. Przegrał z Koroną po pięknej bramce Dawida Błanika, a sam oddał trzy celne strzały, w tym jeden groźny. Frustracja w łódzkiej ekipie sięgnęła zenitu po meczu, kiedy piłkarze podeszli pod sektor gości. Obok byli też fani Korony, którzy krzyczeli do Łodzian "Pierwsza liga". Padły też obraźliwe słowa, na które prawdopodobnie zareagował Bergier i wykonał obsceniczny gest.

Nie jest wykluczone, że wydarzeniem zajmie się Komisja Ligi Ekstraklasy SA. Może napastnika Widzewa ukarać np. przymusowa pauzą. Wtedy nie zagrałby w ostatnim meczu sezonu (z Piastem Gliwice), który będzie decydował o utrzymaniu. Tuż po południu zareagował Bergier i w mediach społecznościowych opublikował przeprosiny.

"Przepraszam wszystkich kibiców za swoje zachowanie po piątkowym meczu. Było nieakceptowalne i nie przystaje profesjonalnemu piłkarzowi. Żałuję tego, co zrobiłem, a co było wynikiem towarzyszącej presji, emocji i frustracji po przegranym spotkaniu" - napisał.

Przyznał też, że była to reakcja na zachowanie kibiców Korony. "W Kielcach od początku meczu wielokrotnie byliśmy prowokowani, natomiast nie zmienia to faktu, że nie powinienem się tak zachować"

Nie jest wykluczone, że klub dodatkowo ukarze zawodnika.

Sebastian Bergier

Trener Korony Kielce Jacek Zieliński

