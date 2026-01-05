Najpierw Papszun, a teraz niespodziewane zmiany w Rakowie. "Złożył rezygnację"

Ekipa "Medalików" w tym czasie informuje z kolei o kolejnych wzmocnieniach sztabu szkoleniowego Łukasza Tomczyka, który przeniosł się do Częstochowy z Polonii Bytom. To jednak nie koniec, bo pojawił się także oficjalny komunikat o dużych, a przede wszystkim niespodziewanych zamianach w zarządzie Rakowa.

Hubert Hurkacz: Czuję radość z powrotu do gry. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Informujemy, że dziś Piotr Obidziński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Rakowa Częstochowa. Jednocześnie Piotr Obidziński został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, objął w niej funkcję Wiceprzewodniczącego i tymczasowo będzie kierował jej pracami - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Funkcję Prezesa Zarządu częstochowskiego klubu, do momentu powołania docelowego składu zarządu, pełnić będzie obecnie Wojciech Cygan, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

Rozwiń

- Z uwagi na pilną konieczność zwiększenia mojego zaangażowania w grupę podmiotów rodzinnych podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie cele postawione przede mną przez Michała Świerczewskiego niespełna trzy lata temu zostały w zdecydowanej większości zrealizowane. Jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będę, w ograniczonym zakresie czasowym, nadal wspierał Klub w kluczowych projektach - powiedział ustępujący Piotr Obidziński cytowany przez stronę klubu.

Marek Papszun według doniesień medialnych ma odejść z Rakowa Częstochowa. Jego wybór może szokować Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Świerczewski Emilia Krawczyk/REPORTER East News