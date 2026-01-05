Najpierw Papszun, a teraz niespodziewane zmiany w Rakowie. "Złożył rezygnację"
Wraz z końcem 2025 roku, kibice Rakowa Częstochowa pożegnali Marka Papszuna, który związał się z Legią Warszawa i już rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Pierwsze dni nowego roku przyniosły jednak kolejne zmiany w Częstochowie. Klub poinformował, że rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Rakowa Częstochowa złożył Piotr Obidziński.
Przełom 2025 i 2026 roku przyniósł w Rakowie Częstochowa olbrzymie zmiany, których na początku sezonu z pewnością nikt pod Jasną Górą się nie spodziewał. Z klubem pożegnał się Marek Papszun, który przeniósł do Legii Warszawa i już działa w stołecznym klubie.
Ekipa "Medalików" w tym czasie informuje z kolei o kolejnych wzmocnieniach sztabu szkoleniowego Łukasza Tomczyka, który przeniosł się do Częstochowy z Polonii Bytom. To jednak nie koniec, bo pojawił się także oficjalny komunikat o dużych, a przede wszystkim niespodziewanych zamianach w zarządzie Rakowa.
- Informujemy, że dziś Piotr Obidziński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Rakowa Częstochowa. Jednocześnie Piotr Obidziński został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, objął w niej funkcję Wiceprzewodniczącego i tymczasowo będzie kierował jej pracami - czytamy na oficjalnej stronie klubu.
Funkcję Prezesa Zarządu częstochowskiego klubu, do momentu powołania docelowego składu zarządu, pełnić będzie obecnie Wojciech Cygan, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
- Z uwagi na pilną konieczność zwiększenia mojego zaangażowania w grupę podmiotów rodzinnych podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie cele postawione przede mną przez Michała Świerczewskiego niespełna trzy lata temu zostały w zdecydowanej większości zrealizowane. Jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będę, w ograniczonym zakresie czasowym, nadal wspierał Klub w kluczowych projektach - powiedział ustępujący Piotr Obidziński cytowany przez stronę klubu.