Najpierw mistrzostwo, a teraz to. Właśnie ogłosili w sprawie trenera Jagiellonii

Choć w sobotę zakończył się sezon 2023/2024 w PKO Bank Polski Ekstraklasie, nie oznacza to, że zakończyły się również związaną z polską ligą emocje. Jak co roku, tuż po ostatniej kolejce, odbyła się bowiem Gala Ekstraklasy. W jej trakcie poznaliśmy najlepszych piłkarzy i szkoleniowca minionych rozgrywek. Decyzją Kapituły tytuł Trenera Sezonu trafił do Adriana Siemieńca z Jagiellonii Białystok.