Wraca sprawa z meczu Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań. To zaległe spotkanie szóstej kolejki Ekstraklasy rozegrane zostało 24 września. Sędziował je wówczas Szymon Marciniak, którego decyzje, przy wsparciu wozu VAR, wywołały ogrom emocji wśród kibiców.

Przypomnijmy, że mecz ten zakończył się wynikiem 2:2. Po pierwszej połowie jednak Lech Poznań prowadził 2:0, jednak ostatecznie podopieczni Marka Papszuna zdołali doprowadzić do wyrównania. Przy okazji Szymon Marciniak cofnął aż cztery gole, po dwa każdej z ekip. Powody były dwa - albo pozycja spalona, albo faul w ataku.

Bandycki faul Palmy na Arseniciu. "Słyszeli nawet trzask kości"

Do nieuznanych czterech bramek Szymon Marciniak dołożył jeszcze bezpośrednią czerwoną kartkę dla zawodnika Lecha, Luisa Palmy. Honduranin przybył do stolicy Wielkopolski w lipcu, na zasadzie wypożyczenia z Celticu. 25-latek zdążył już zabłysnąć swoimi nietuzinkowymi zagraniami czy dryblingiem.

Niestety, mimo strzelenia bramki Rakowowi oraz zaliczenia asysty, to w 53. minucie tamtego starcia pokazał swoją drugą piłkarską stronę. Luis Palma bez pardonu wszedł wślizgiem w nogi Zorana Arsenicia, który został zmuszony do opuszczenia boiska. Szymon Marciniak z początku pokazał piłkarzowi "Kolejorza" żółtą kartkę, jednak po konsultacji z VAR-em zmienił kolor na czerwony.

Jak już wiadomo, obrońca "Medalików" będzie pauzował 6-8 tygodni. Z kolei trener Papszun na pomeczowej konferencji przyznał, że jego zawodnicy "słyszeli nawet trzask kości".

- Nie widziałem tej sytuacji, bo działa się przy strefie technicznej gości. Zawodnicy mówili, że wygląda to bardzo źle, słyszeli nawet trzask kości, więc może doszło do złamania - mówił trener Rakowa.

Przeprosiny to za mało. Ekstraklasa zdecydowała ws. Palmy

Nazajutrz od feralnego zdarzenia sam Luis Palma wystosował przeprosiny w kierunku Zorana Arsenicia. W relacji na Instagramie, w której oznaczył defensora Rakowa wyraził skruchę, pisząc, że nie miał złych zamiarów, by zrobić Arseniciowi krzywdę. Honduranin życzy Chorwatowi szybkiego powrotu do zdrowia.

Tymczasem Komisja Ligi Ekstraklasy wydała werdykt ws. Luisa Palmy. Na 25-latka nałożono karę dwóch meczów zawieszenia. Z racji, że nie zagrał już w ostatnim spotkaniu z Jagiellonią Białystok, pozostało mu jedno spotkanie, w którym nie może wystąpić. 5 października Palma obejrzy więc starcie Lecha z GKS-em Katowice co najwyżej z wysokości trybun.

Rzecz jasna, zawieszenie obowiązuje tylko w lidze. Honduranin będzie mógł więc pomóc drużynie w najbliższym meczu z Rapidem Wiedeń w ramach Ligi Konferencji. Spotkanie rozpocznie się jutro, 2 października o godz. 18:45. Relacja tekstowa w serwisie Interii Sport.

