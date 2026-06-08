Najpierw awans, teraz pożegnanie. Koniec misji. Wisła Kraków oficjalnie ogłasza

Kamil Binda spędził przy Reymonta ponad półtora roku. Został zatrudniony w krakowskim klubie w listopadzie 2024. Przejął obowiązki zwolnionego dwa miesiące wcześniej wieloletniego kierownika zespołu Jarosława Krzoski.

Ubiegłej wiosny z Wisłą przeżył gorycz nieudanej walki o Ekstraklasę. Sezon później świętował powrót do krajowej elity. Teraz rozstaje się z klubem.

Wisła Kraków żegna team managera. Nazwisko następcy nie zostało jeszcze ogłoszone

"Po ponad półtora roku pracy w roli Team Managera pierwszej drużyny Kamil Binda kończy współpracę z Wisłą Kraków. Dziękujemy za pracę na rzecz zespołu Białej Gwiazdy i życzymy powodzenia w dalszej drodze zawodowej" - czytamy w oficjalnym komunikacie Wisły.

W nadchodzących tygodniach przetasowań w obozie beniaminka Ekstraklasy z pewnością przybędzie. Teraz będą one dotyczyć piłkarzy. Drużyna wraca do krajowej elity po czterech latach przerwy i wymaga wzmocnień.

W sezonie 2022/23, pierwszym po spadku, próba awansu zakończyła się bolesną porażką 1:4 z Puszczą Niepołomice w barażowym półfinale. Rok później było 10. miejsce w ligowej tabeli. A w kolejnym cyklu - znów porażka w półfinale baraży (ponownie domowa), tym razem 0:1 z Miedzią Legnica.

Dopiero miniony sezon okazał się udany. Krakowianie zakończyli rozgrywki na szczycie tabeli. Nad drugim Śląskiem Wrocław zachowali dziewięć punktów przewagi, nad trzecią Wieczystą Kraków - aż 14.

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Kamil Binda ZUZA TWARDOSZ / 400mm.pl Newspix.pl

Kamil Binda ZUZA TWARDOSZ / 400mm.pl Newspix.pl





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