Gdy w styczniu Widzew z dumą ogłaszał transfer Osmana Bukariego, nagłówki krzyczały wręcz o absolutnym rekordzie Ekstraklasy. Łódzka drużyna zapłaciła za zawodnika Austin FC około 5,5 miliona euro, co w przeliczeniu daje zawrotne ponad 23 miliony złotych.

Widzew wyśmiewany za transfer Bukariego. Pomyłka za 5,5 miliona euro

W ekipie z Łodzi Bukari do tej pory rozegrał zaledwie 6 meczów. Dla trenera Stefano Vukovicia, który preferuje grę wahadłowymi, kompletnie się nie liczy, a dziennikarze błyskawicznie okreslili go mianem gigantycznego transferowego niewypału. Na ten moment każdy jego występ kosztował Widzew niemal milion euro. A żaden nie przełożył się na bramkę, czy asystę.

Podopieczni Vukovicia walczą o utrzymanie, a sam Bukari ma być potężnie rozczarowany swoją przygodą w Polsce. Po drodze zmagał się jeszcze z kłopotami natury administracyjnej - musiał czekać na pozwolenie na pracę w naszym kraju. Czyste kuriozum.

Najdroższy piłkarz w historii Ekstraklasy może wrócić do Serbii

Dziennikarze portalu sportsport.ba donoszą, że Bukari może wkrótce zaliczyć wielki powrót do klubu, w którym spisywał się o niebo lepiej, niż w Widzewie. Mowa o Crvenej Zvezdzie.

Sami kibice również domagają się rozstania z Ghańczykiem, od którego oczekiwali dużo większego zaangażowania. Serbowie donoszą, że Crvena chętnie widziałaby go znów u siebie. Nie wyłoży za niego jednak pieniędzy zbliżonych do tego, co był w stanie zaoferować Widzew.

Pewne jest, że jeśli Osman Bukari latem odejdzie, Widzew "straci na nim " fortunę. W barwach Crveny Zvezdy 27-latek rozegrał 78 spotkań. Jego bilans to 25 bramek i 20 asyst. Wszystko wskazuje na to, że "najdroższy piłkarz w historii Ekstraklasy" szybko się z nią pożegna. Widzew sprowadzając 19-krotnego reprezentanta Ghany za tak wysoką kwotę stał się pośmiewiskiem na całą Polskę.

DJB: Brak Polaków w Europejskich Pucharach. WIDEO POLSAT BOX GO