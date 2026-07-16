W poprzednim sezonie Widzew szastał pieniędzmi na lewo i prawo. W przerwie zimowej postanowił ściągnąć Bukariego. Za zawodnika Austin FC z amerykańskiej ligi zapłacił astronomiczną jak na polskie warunki sumę - 5,5 mln euro.

Dariusz Adamczuk, ówczesny działacz Widzewa odpowiedzialny za transfery zapewnił, że Ghańczyk zawojuje Ekstraklasę. Tymczasem zagrał w zaledwie ośmiu spotkaniach - nie zdobył bramki, a nawet nie zaliczył asysty.

Po objęciu drużyny przez Aleksandara Vukovicia wylądował nawet na trybunach, a klub powierzył mu "bardzo ważne" zadanie - 8 marca z okazji Dnia Kobiet rozdawał kwiaty pod stadionem.

Po zakończeniu sezonu, w którym Widzew z trudem się utrzymał, wydawało się jednak, że zawodnik zostanie w polskim klubie. Przepracował okres przygotowawczy i był poważnie brany pod uwagę przy ustalania składu.

Tymczasem tydzień przed wznowieniem rozgrywek Crvena Zvezda poinformowała, że pozyskała Bukariego na zasadzie rocznego wypożyczenia. W serbskim klubie Ghańczyk miał bardzo udany okres. W 78 meczach zdobył 25 goli i miał 20 asyst. Podobnych liczb spodziewano się w Widzewie.

- Bardzo się cieszę, że wróciłem. Czekałem na tę chwilę i cieszę się, że wróciłem do domu. Znów widzę stadion, sztab trenerski i wszystkich w klubie. Naprawdę cieszę się, że tu jestem. Negocjacje nie były trudne, ponieważ od stycznia chciałem wrócić do domu - podkreślił Bukari na oficjalnej stronie Crveny. - Przyjechałem kontynuować to, co przerwałem. Wróciłem, by sprawić radość kibicom i czerpać przyjemność z gry w piłkę. Chcę też zagrać w Lidze Mistrzów i znów cieszyć się tymi meczami.

Sprowadzenie Osmana Bukariego to transferowy rekord wszechczasów w Ekstraklasie Martyna Kowalska/Widzew.com materiały prasowe

Osman Bukari Omar Vega AFP





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