Najdroższy piłkarz ligi miał zawojować Ekstraklasę, a odchodzi po pół roku

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Osman Bukari był bohaterem najwyższego transferu do polskiej ligi. Widzew zapłacił za niego około 5,5 mln euro. Były reprezentant Ghany zawiódł totalnie i zaledwie po jednej rundzie został z łódzkiego klubu wypożyczony. Wraca do drużyny, w której potrafił błyszczeć.

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Osman Bukari i Juljan ShehuMikolaj Barbanell/Arena Akcji/ArenaAkcjiNewspix.pl

W poprzednim sezonie Widzew szastał pieniędzmi na lewo i prawo. W przerwie zimowej postanowił ściągnąć Bukariego. Za zawodnika Austin FC z amerykańskiej ligi zapłacił astronomiczną jak na polskie warunki sumę - 5,5 mln euro.

Dariusz Adamczuk, ówczesny działacz Widzewa odpowiedzialny za transfery zapewnił, że Ghańczyk zawojuje Ekstraklasę. Tymczasem zagrał w zaledwie ośmiu spotkaniach - nie zdobył bramki, a nawet nie zaliczył asysty.

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Po objęciu drużyny przez Aleksandara Vukovicia wylądował nawet na trybunach, a klub powierzył mu "bardzo ważne" zadanie - 8 marca z okazji Dnia Kobiet rozdawał kwiaty pod stadionem.

Po zakończeniu sezonu, w którym Widzew z trudem się utrzymał, wydawało się jednak, że zawodnik zostanie w polskim klubie. Przepracował okres przygotowawczy i był poważnie brany pod uwagę przy ustalania składu.

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Tymczasem tydzień przed wznowieniem rozgrywek Crvena Zvezda poinformowała, że pozyskała Bukariego na zasadzie rocznego wypożyczenia. W serbskim klubie Ghańczyk miał bardzo udany okres. W 78 meczach zdobył 25 goli i miał 20 asyst. Podobnych liczb spodziewano się w Widzewie.

- Bardzo się cieszę, że wróciłem. Czekałem na tę chwilę i cieszę się, że wróciłem do domu. Znów widzę stadion, sztab trenerski i wszystkich w klubie. Naprawdę cieszę się, że tu jestem. Negocjacje nie były trudne, ponieważ od stycznia chciałem wrócić do domu - podkreślił Bukari na oficjalnej stronie Crveny. - Przyjechałem kontynuować to, co przerwałem. Wróciłem, by sprawić radość kibicom i czerpać przyjemność z gry w piłkę. Chcę też zagrać w Lidze Mistrzów i znów cieszyć się tymi meczami.

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Piłkarz w żółtej koszulce siedzi przy stole, na którym leży koszulka z nazwiskiem Bukari i numerem 2030. W tle widoczne są portrety innych zawodników oraz numery ich koszulek.
Sprowadzenie Osmana Bukariego to transferowy rekord wszechczasów w EkstraklasieMartyna Kowalska/Widzew.commateriały prasowe
Piłkarz w zielonej koszulce z logo klubu Austin FC oraz sponsorów przeciera oczy w geście zmęczenia lub rozczarowania na tle bramki piłkarskiej.
Osman BukariOmar VegaAFP


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