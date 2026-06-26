Najdroższy piłkarz Ekstraklasy na wylocie. Boniek wziął sprawy w swoje ręce

Około 5,5 miiliona euro według ustaleń mediów Widzew zapłacić w styczniu za Osmana Bukariego. Reprezentant Ghany miał stać się nie tylko największą gwiazdą ekipy z Łodzi, ale całej Ekstraklasy. Bez wątpienia zapisał się w jej historii jako najdroższy zawodnik. O jego dotychczasowych występach szybko można jednak zapomnieć.

Osman Bukari na wylocie z Widzewa. Boniek ujawnia, jest oferta

Inwestycja okazała się kompletnie nietrafiona. Bukari nie był w stanie odnaleźć się w Polsce, a trener Aleksandar Vuković, który zastąpił na statowisku Igora Jovicevicia niemal kompletnie na niego nie stawiał. Sezon 27-latek zakończył z zaledwie 8 występami, które przełożyły się na marne 484 minuty na murawie. Próżno w statystykach przy jego nazwisku szukać goli, czy asyst.

Liczni dziennikarze donoszą, że skrzydłowy został już skreślony, a Widzew rozgląda się za potencjalnym nabywcą niewypału transferowego. Ma świadomość, że na transakcji niemal na pewno straci. Szkoleniowiec preferuje ustawienie z wahadłowymi, a nie grą przez skrzydła, wobec czego dla Bukariego miejsca w składzie obecnie nie ma.

W jego kwestii sprawy postanowił wziąć w końcu Zbigniew Boniek, przez lata związany z Widzewem. W rozmowie z "Polsatem Sport" ujawnił, że były zawodnik Crvenej Zvezdy otrzymał już konkretną ofertę. Szczegóły jednak nie padły. Nie szczędził słów krytyki także pod kątem innych ruchów klubu z Łodzi.

Z tego, co wiem, Bukari ma jakąś ofertę, Widzew się musi zastanowić, czy z niej skorzystać. Ja panu Dobrzyckiemu nigdy nie doradzałem. Gdybym to robił, to w Widzewie nie byłoby nie tylko Bukariergo, ale też Zeqiriego i Jovicevicia, a także Adamczuka i Burlikowskiego, tylko byłby jeden z nich

Widzew przejdzie kolejną rewolucję? Długa lista zawodników na sprzedaż

Widzew w letnim oknie transferowym ma przejść kolejną rewolucję kadrową. Na liście sprzedażowej znalazło się wiele nazwisk, a z częścią piłkarzy, jak z Samuelem Kozlowskym, czy Bartłomiejem Pawłowskim nie przedłużono umów.

Pojawiły się także plotki o sporym zainteresowaniu Julianem Shehu i Steliosem Andreou. Sprzedani mają zostać też Andi Zeqiri, Carlos Isaac, czy Ricarco Visus.





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP