Nagły zwrot w klubie Ekstraklasy. Miliarder wypalił przed kamerami, to będzie koniec

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Po świetnym pierwszym sezonie w Ekstraklasie Motor Lublin znacznie spuścił z tonu. Miejsce w okolicach strefy spadkowej z pewnością nie zadowala sympatyków oraz właściciela klubu Zbigniewa Jakubasa. Miliarder w rozmowie w telewizji Canal+ ogłosił znaczące zmiany, jakie już w najbliższym czasie zajdą w klubie z Ekstraklasy. Poniekąd potwierdza to wcześniejsze doniesienia pojawiające się w przestrzeni medialnej. Nie dotyczy to jednak przyszłości Mateusza Stolarskiego, którego posada przez długi czas była zagrożona.

Trener Motoru Lublin Mateusz Stolarski oraz właściciel klubu Zbigniew Jakubas
Trener Motoru Lublin Mateusz Stolarski oraz właściciel klubu Zbigniew JakubasPIOTR JARUGA / 400mm.pl / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Powrót Motoru Lublin do Ekstraklasy po ponad trzydziestoletniej przerwie zakończył się najlepszym sezonem w historii klubu. Niedoświadczony dotychczas w fachu trenerskim Mateusz Stolarski najpierw wprowadził zespół do elity, a następnie zakończył sezon Ekstraklasy na rekordowym siódmym miejscu. 32-latek już w swoim pierwszym samodzielnym wyzwaniu trenerskim osiągnął znakomity rezultat.

Trwający sezon dla Motoru nie jest już tak kolorowy. Po dwunastej serii spotkań klub z Lublina zajmuje 14. miejsce w tabeli. Przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie cztery punkty. Pewne zwycięstwo 3:0 nad Widzewem Łódź w ostatni piątek zakończyło serię pięciu spotkań bez zwycięstwa na boiskach Ekstraklasy. W międzyczasie Motor odpadł również z Pucharu Polski, ulegając po dogrywce Arce Gdynia.

    Zmiany w Motorze Lublin. Właściciel ogłosił wszystko w telewizji

    Bez wątpienia na miano największej gwiazdy Motoru w tym momencie zasługuje Karol Czubak. Jak zauważył redaktor Interii Sport Łukasz Żurek, napastnik jest aktualnie najlepszym polskim strzelcem na boiskach Ekstraklasy. 25-latek po niepowodzeniu w belgijskim KV Kortrijk wrócił do ojczyzny i odzyskał formę strzelecką. W tym sezonie Czubak zanotował siedem trafień, natomiast w jego wykonaniu fenomenalne były przede wszystkim ostatnie tygodnie. Po trzech ostatnich starciach Ekstraklasy napastnik Motoru zwiększył swój dorobek strzelecki aż o pięć trafień.

    Sam Czubak to jednak w tym momencie zbyt mało, by w spokoju myśleć o ligowym bycie. Nie brakowało w mediach spekulacji o rychłej zmianie szkoleniowca. Właściciel klubu Zbigniew Jakubas miał rozglądać się za kandydatami mogącymi zastąpić trenera Stolarskiego.

    W tym gronie znajdowali się m.in. Aleksandar Vuković. Sam Jakubas w Canal+ przyznał, że Serb był jednym z pięciu trenerów, z którymi rozmawiał na temat "gry Motoru". Póki co do roszady trenerskiej w Lublinie nie doszło. Można zaryzykować stwierdzeniem, że wysokie zwycięstwo nad Widzewem Łódź na pewien czas oddaliło od Stolarskiego widmo zwolnienia.

    Ostatni sukces nie oznacza jednak, że w Motorze nie dojdzie do żadnych zmian. Jakubas był jednym z gości poniedziałkowego programu Canal+ Sport "Ekstraklasa po godzinach". Miliarder w rozmowie z dziennikarzem potwierdził inne pogłoski dotyczącego jego klubu, które od pewnego czasu krążyły w mediach. Informował o tym m.in. Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego Onet".

    Z Panem Pawłem Golańskim (dyrektor sportowy Motoru - przyp.red.) nie będziemy kontynuowali współpracy. On jeszcze jest w klubie do końca rundy.
    wypalił Zbigniew Jakubas w telewizji Canal+

    Właściciel Motoru zaznaczył, że przyczyną zwolnienia nie były nietrafione ruchy transferowe. Jednocześnie stanowczo oświadczył, czego oczekuje od nowego dyrektora sportowego, jakie zadania planuje mu wyznaczyć. I to właśnie w tych słowach można upatrywać powodów zwolnienia Golańskiego.

    - Dyrektor sportowy będzie musiał na stałe mieszkać w Lublinie, z całą rodziną być może. I po prostu być na praktycznie wszystkich treningach, ustawić dobrze dział skautingu. Plus mamy rozwijającą się akademię, z której organizacji, póki co nie jestem zadowolony. To chce powierzyć nowemu dyrektorowi sportowemu - dodał Jakubas.

    Motor w najbliższej kolejce Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 2 listopada o godz. 14:45 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w stolicy Wielkopolski.

    Paweł Golański
    Paweł GolańskiGrzegorz Ksel/REPORTEREast News
    Mężczyzna z krótkimi, starannie zaczesanymi włosami i skupionym wyrazem twarzy, stojący na tle rozmytego stadionu lub ławki rezerwowych; w tle zamazane postacie.
    Mateusz StolarskiBartlomiej Wojtowicz/REPORTEREast News
    Piotr Ceglarz z Motoru Lublin
    Piotr Ceglarz z Motoru LublinMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

