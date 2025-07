Nagły zwrot akcji. Transfer mistrza Polski wysypał się na ostatniej prostej

Podczas trwającego okienka transferowego Lech Poznań dokonał kilku solidnych, a co najważniejsze, wydaje się, że przemyślanych wzmocnień. Szeregi mistrza Polski wzmocnili Robert Gumny i Mateusz Skrzypczak. Dla obu zawodników jest to powrót do "Kolejorza", w którym stawiali pierwsze kroki. Gumny do Polski wraca po pięcioletnim pobycie w niemieckim Augsburgu. Skrzypczak natomiast ostatnio grał w Jagiellonii Białystok, z którą wywalczył mistrzostwo Polski oraz grał w 1/4 finału Ligi Konferencji.