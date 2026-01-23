Nagły koniec meczu polskiego klubu. Prowadzili i taka decyzja. Jest komunikat

Szalenie ciekawie zapowiada się rywalizacja w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej po kilkutygodniowej przerwie. W tabeli sensacyjnie prowadzi Wisła Płock, a tuż za jej plecami czai się Górnik Zabrze. Trzecie miejsce należy do Jagiellonii Białystok, która marzy o kolejnym w historii tytule. Piłkarze "Dumy Podlasia" formę szlifują obecnie w Belek, gdzie nie brakuje sparingów. Dziś podopieczni Adriana Siemieńca towarzysko skonfrontowali się na przykład z FK Cukaricki.

Serbowie nie postawili się za bardzo ekipie z naszego kraju. Pierwsze trafienie padło już w piątej minucie za sprawą Jesusa Imaza. Hiszpan kilkaset sekund później skompletował dublet. Jakby tego było mało, przed przerwą prowadzenie podwyższył jeszcze Afimico Pululu. Wydawało się, że po zmianie stron dominacja będzie kontynuowana. Obie ekipy nagle podjęły jednak ważną decyzję związaną ze zdrowiem zawodników. Postanowiono nie ryzykować i odpuścić drugą część spotkania.

Spotkanie Jagiellonii z FK Cukaricki przerwane. Deszcz górą w Belek

"W przerwie okazało się, że mecz nie będzie kontynuowany z powodu obfitych opadów deszczu. Tym samym Jagiellonia odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w okresie przygotowawczym, pokonując serbskie FK Cukaricki 3:0. We wcześniejszych starciach białostoczanie przegrali z austriackim LASK Linz 1:4 oraz zremisowali 1:1 z bułgarskim zespołem CSKA 1948 Sofia" - poinformowano na oficjalnej stronie internetowej. Podobny komunikat zamieszczono ponadto w mediach społecznościowych. Decyzja, choć nagła, jest zrozumiała. Wystarczy tylko spojrzeć na poniższe nagarnie.

A te już niebawem. Trzecia siła obecnie trwającej kampanii PKO BP Ekstraklasy uda się na trudny teren do Łodzi, gdzie "przemeblowany" Widzew postara się o udane rozpoczęcie drugiej części sezonu.

Jagiellonia Białystok - FK Cukaricki 3:0 (rozegrano jedną połowę)

Bramki: Imaz 5', 7'; Pululu 21'.

Afimico Pululu Michal Janek/REPORTER East News

Jesus Imaz AFP

Jesus Imaz Grzegorz Wajda / REPORTER East News