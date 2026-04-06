Nagły komunikat Podolskiego ws. Górnika. Wysłał specjalną wiadomość

Kibice Górnika Zabrze od dawna czekają na przełom w sprawie przejęcia śląskiego klubu przez Lukasa Podolskiego. Mistrz świata z 2014 roku co jakiś czas podsyca nadzieję, poprzez kolejne wypowiedzi i podejmowane działania. Pomimo tego, że w ostatnim czasie o sprawie zrobiło się zdecydowanie ciszej, to włodarz zabrzańskiego magistratu jasno dał do zrozumienia, że w tej sprawie wiele się dzieje.

- Powściągliwe wypowiedzi Lukasa Podolskiego padły już około dwóch miesięcy temu. Od tego czasu sporo się zmieniło. Trzeba obiektywnie przyznać i Lukas też mógłby to powiedzieć, że to, co zrobiliśmy przez ostatnie pół roku jest doprowadzeniem tego procesu prywatyzacji z niebytu do praktycznie finiszu - przyznał Kamil Żbikowski, prezydent miasta w rozmowie z "TVP Katowice".

Kilkadziesiąt godzin po tej wypowiedzi, znów do akcji wkroczył Lukas Podolski. Przy okazji składania kibicom Górnika życzeń z okazji Świąt Wielkonocnych, postanowił opublikować zdjęcie z prawdziwą legendą klubu, Stanisławem Oślizło i powiedział, jak jego zdaniem wygląda prawda o tworzącej klub społeczności.

- Górnik to nie tylko piłkarze, pracownicy i kibice. To też legendy tego Klubu! Stanisław, dzięki, że jesteś 🥹 Wam wszystkim Wesołych Świąt - napisał krótko "Poldi".

O odpowiedzi na wpis mistrza świata z 2014 roku, internauci również zaczęli życzyć mu wszystkiego, co najlepsze podczas świąt, a także wskazywać, że na zdjęciu widnieje nie jedna, a dwie legendy Górnika.

Ten post, w połączeniu ze słowami prezydenta Zabrza, Kamila Żbikowskiego mogą wlać w serca kibiców Górnika nadzieję, że sprawa przejęcia klubu przez "Poldiego" szybko będzie zmierzać do zakończenia i były reprezentant Niemiec będzie mógł skupić się na budowaniu zespołu z aspiracjami do walki o mistrzostwo Polski.

