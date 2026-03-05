Nagłe zniknięcie Szymona Marciniaka. PZPN wydał komunikat. To już oficjalnie

Sezon w polskiej PKO Ekstraklasie coraz szybciej wchodzi w decydującą fazę i każdego tygodnia poznajemy kolejne zespoły, które włączają się do gry o najwyższe lokaty oraz te, które do ostatnich kolejek będą walczyć o ligowy byt. Każdy detal może okazać się kluczowy, dlatego i sędziowie muszą się mieć na baczności podczas podejmowania decyzji. A kontrowersji w ostatnim czasie nie brakowało i można być pewnym, że w przyszłości również nie zabraknie.

Wśród wyznaczanych arbitrów na mecze Ekstraklasy przez wiele tygodni brakowało jednak Szymona Marciniaka. Sędzia, który prowadził najważniejsze spotkania na świecie zniknął z boisk i był wyznaczany wyłącznie do zasiadania w wozie VAR. Ostatni mecz w roli głównego arbitra Marciniak poprowadził na początku grudnia ubiegłego roku, a ostatni w polskiej lidze pod koniec listopada.

Jest komunikat PZPN ws. Szymona Marciniaka. Poznał swoją przyszłość

Ostatnio zaczęły padać pytania, co dzieje się z najlepszym polskim sędzią. Szybko okazało się, że Marciniak doznał urazu i niezbędne było przeprowadzenie operacji. Stąd wynikała jego absencja i bycie wyłącznie sędzią na VAR. W najbliższy weekend to się jednak zmieni i po kilku tygodniach przerwy ponownie zobaczymy Marciniaka na boisku. PZPN wydał komunikat dotyczący obsady sędziowskiej 24. kolejki Ekstraklasy.

Marciniak został wyznaczony do poprowadzenia jednego z bardziej elektryzujących meczów najbliższej serii gier. Arbiter wraz ze swoim zespołem uda się do Łodzi, gdzie będzie sędziował w spotkaniu Widzew - Lech Poznań. Dla obu drużyn będzie to niebywale ważne spotkanie, a dla łodzian rywalizacja pod wodzą nowego szkoleniowca, co potwierdziło się w czwartkowe popołudnie.

Po tym, jak Widzew odpadł z Pucharu Polski po starciu z GKS-em Katowice pracę stracił Igor Jovicević. Stery w łódzkim zespole objął Aleksandar Vuković, którego głównym zadaniem będzie przede wszystkim utrzymanie Widzewa w PKO Ekstraklasie. Można więc przypuszczać, że oczy wielu kibiców będą zwrócone i na grę zespołu z Łodzi pod okiem nowego trenera, jak i na poczynania Marciniaka po dłuższej przerwie.

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News

Szymon Marciniak ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL