!criticalCSS &&

Nagłe zniknięcie Szymona Marciniaka. PZPN wydał komunikat. To już oficjalnie

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Wielkimi krokami zbliża się 24. kolejka PKO Ekstraklasy. W najbliższy weekend zobaczymy kilka ciekawych pojedynków i w tabeli znów może dojść o wielu zmian. Na polskich boiskach od dawna nieobecny był Szymon Marciniak. Najlepszy polski arbiter desygnowany był wyłącznie jako sędzia do obsługi VAR, ale nie prowadził żadnego meczu w 2026 roku. Teraz PZPN wydał komunikat, jaka przyszłość czeka Marciniaka.

Szymon Marciniak w niebieskim stroju podczas meczu piłki nożnej.
Szymon MarciniakPIOTR DZIURMANEast News

Sezon w polskiej PKO Ekstraklasie coraz szybciej wchodzi w decydującą fazę i każdego tygodnia poznajemy kolejne zespoły, które włączają się do gry o najwyższe lokaty oraz te, które do ostatnich kolejek będą walczyć o ligowy byt. Każdy detal może okazać się kluczowy, dlatego i sędziowie muszą się mieć na baczności podczas podejmowania decyzji. A kontrowersji w ostatnim czasie nie brakowało i można być pewnym, że w przyszłości również nie zabraknie.

Wśród wyznaczanych arbitrów na mecze Ekstraklasy przez wiele tygodni brakowało jednak Szymona Marciniaka. Sędzia, który prowadził najważniejsze spotkania na świecie zniknął z boisk i był wyznaczany wyłącznie do zasiadania w wozie VAR. Ostatni mecz w roli głównego arbitra Marciniak poprowadził na początku grudnia ubiegłego roku, a ostatni w polskiej lidze pod koniec listopada.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

W Barcelonie nie mogli czekać, nowe wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie są pewni

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    Jest komunikat PZPN ws. Szymona Marciniaka. Poznał swoją przyszłość

    Ostatnio zaczęły padać pytania, co dzieje się z najlepszym polskim sędzią. Szybko okazało się, że Marciniak doznał urazu i niezbędne było przeprowadzenie operacji. Stąd wynikała jego absencja i bycie wyłącznie sędzią na VAR. W najbliższy weekend to się jednak zmieni i po kilku tygodniach przerwy ponownie zobaczymy Marciniaka na boisku. PZPN wydał komunikat dotyczący obsady sędziowskiej 24. kolejki Ekstraklasy.

    Zobacz również:

    Arkadiusz Milik
    Serie A

    Milik nie czekał, sam zabrał głos. Jest komunikat. Na to czekali Włosi

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski

      Marciniak został wyznaczony do poprowadzenia jednego z bardziej elektryzujących meczów najbliższej serii gier. Arbiter wraz ze swoim zespołem uda się do Łodzi, gdzie będzie sędziował w spotkaniu Widzew - Lech Poznań. Dla obu drużyn będzie to niebywale ważne spotkanie, a dla łodzian rywalizacja pod wodzą nowego szkoleniowca, co potwierdziło się w czwartkowe popołudnie.

      Po tym, jak Widzew odpadł z Pucharu Polski po starciu z GKS-em Katowice pracę stracił Igor Jovicević. Stery w łódzkim zespole objął Aleksandar Vuković, którego głównym zadaniem będzie przede wszystkim utrzymanie Widzewa w PKO Ekstraklasie. Można więc przypuszczać, że oczy wielu kibiców będą zwrócone i na grę zespołu z Łodzi pod okiem nowego trenera, jak i na poczynania Marciniaka po dłuższej przerwie.

      Zobacz również:

      Piotr Zieliński
      Reprezentacja

      O Zielińskim głośno we Włoszech, Inter ogłasza. Jest oficjalny komunikat

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Łysy sędzia piłkarski w pomarańczowej koszulce z emblematami FIFA i Zina, z mikrofonem przy ustach, skupiony podczas meczu piłki nożnej.
      Szymon MarciniakPiotr Matusewicz East News
      Szymon Marciniak
      Szymon MarciniakROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
      Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.PL

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja