Nagłe wieści ws. Goncalo Feio. Mówiono o powrocie, jest oficjalne stanowisko

Goncalo Feio to bez dwóch zdań jedna z najbarwniejszych i wzbudzających najwięcej kontrowersji postaci, jakie przewinęły się przez polski futbol w ostatnich latach. Portugalczyk formalnie jeszcze do końca czerwca był związany z Legią Warszawa, po czym wyruszył w zupełnie inne piłkarskie rejony - do Francji.

Tam objął ster w USL Dunkerque (drugi poziom rozgrywkowy), ale... nie zagrzał długo miejsca w tej drużynie, bo po 23 dniach zrezygnował ze stanowiska. Znów zrobiło się głośno przy tym o jego zachowaniu w czasie codziennej pracy z zawodnikami.

Goncalo Feio nowym trenerem Radomiaka? Dyrektor sportowy rozwiał wątpliwości

Od połowy lipca Feio pozostaje więc bezrobotny, natomiast ostatnio zaczęły pojawiać się doniesienia (pisał o tym portal Weszło.com) o możliwym przejęciu steru z jego strony w... Radomiaku Radom. Zważywszy na fakt, że "Zieloni" pod wodzą trenera Joao Henriquesa nie spisywali się ostatnio najlepiej, to wieści o możliwej roszadzie tym mocniej działały na wyobraźnię kibiców.

Teraz jednak z Radomiaka nadszedł istotny głos, który - przynajmniej na razie - powinien rozwiewać wszelkie wątpliwości. Antonio Ribeiro, dyrektor sportowy RR, udzielił bowiem wywiadu Maciejowi Frydrychowi z "Onet Przeglądu Sportowego" i jasno odniósł się do wspomnianych wyżej doniesień.

"Goncalo to mój przyjaciel, jego asystentem jest mój brat Emanuel. Byłoby głupotą z mojej strony zaprzeczać jakimkolwiek powiązaniom w tej sprawie" - stwierdził na początku Ribeiro.

"Dziś mamy trenera. Jesteśmy z niego zadowoleni i mu ufamy. Rozmawiamy codziennie. Był bardzo pomocny między innymi w restrukturyzacji klubu" - dodał jednak od razu działacz.

Trener Henriques ma pełne zaufanie

Kiepskie wyniki Radomiaka Radom. Sytuacja trenera mimo wszystko pod znakiem zapytania

Pytaniem pozostaje to, czy szkoleniowiec Radomiaka niebawem nie nadwyręży zbytnio tego zaufania. "Zieloni" w swych ośmiu dotychczasowych występach w PKO BP Ekstraklasie w bieżącym sezonie wygrali dwa razy, dwa razy zremisowali i aż czterokrotnie ponosili porażkę. Do tego wszystkiego ostatnio odpadli też z Pucharu Polski, przegrywając po dogrywce 0:2 z Zagłębiem Lubin.

Nad zespołem zebrały się ciemne chmury i Henriques musi prędko je przegonić...

