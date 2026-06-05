Wieczysta Kraków już od dłuższego czasu stawiała sobie jeden, bardzo ambitny cel - wywalczenie awansu do PKO BP Ekstraklasy. Klub Wojciecha Kwietnia w ostatnich latach sukcesywnie piął się po szczeblach krajowego futbolu, aby w sezonie 2025/2026 stanąć przed realną szansą spełnienia swojego ambitnego marzenia.

Lechia Gdańsk podcina skrzydła Wieczystej. Nie chcą do tego dopuścić

Okazuje się jednak, że Wieczysta Kraków wciąż ma "pod górę" w kwestii awansu do elity polskiego futbolu. Ich sukces bombardują bowiem włodarze Lechii Gdańsk, która zakończyła sezon spadkiem do Betclic I Ligi. Warto przypomnieć, że tegoroczną kampanię Gdańszczanie rozpoczęli z ujemnymi punktami. Był to efekt zaległości płacowych względem innych klubów oraz pracowników zespołu. To w dalszym rozrachunku przesądziło natomiast o końcowej sytuacji zespołu.

"Biało-zieloni" wciąż nie mogą się pogodzić z takim obrotem spraw. Jak podaje portal "TVP Sport", Lechia uniemożliwiła przedstawicielowi Wieczystej udział w środowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Ekstraklasy SA. Nie przekazali bowiem Krakowianom wymaganego pełnomocnictwa.

W środę w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Ekstraklasy SA. [...]. W głosowaniach nie mógł jednak uczestniczyć przedstawiciel Wieczystej, Łukasz Ścigalski. Okazało się bowiem, że Lechia Gdańsk nie przekazała krakowskiemu klubowi pełnomocnictwa

Wśród polskich klubów panuje pewna niepisana zasada. Spadkowicze najczęściej wystawiają pełnomocnictwa beniaminkom, aby ci bez przeszkód mogli wziąć udział w czerwcowych obradach. Formalnym akcjonariuszem najwyższej klasy rozgrywkowej stają się oni bowiem dopiero w lipcu.

Uczyniła to Arka Gdynia oraz Termalica Bruk-Bet Nieciecza, które przekazały wymagane pełnomocnictwa kolejno Śląskowi Wrocław oraz Wiśle Kraków. Lechia już wcześniej zapowiedziała, że nie zamierza podejmować takiej decyzji, a także sama nie wyśle pełnomocnika na walne zgromadzenie.

Klub z Trójmiasta chce walczyć o swoje prawa przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie. Opisywane działania Lechii to jednak w głównej mierze gra na czas oraz próba wprowadzenia chaosu w strukturach polskiego futbolu.

Wieczysta Kraków Marcin Golba / NurPhoto AFP

Camilo Mena i Tomáš Bobček Piotr Matusewicz East News

Wojciech Kwiecień, właściciel Wieczystej Kraków Grzegorz Wajda East News





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