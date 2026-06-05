Nagłe wieści po awansie Wieczystej do Ekstraklasy. Weto Lechii, nie chcą do tego dopuścić

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

31 maja 2026 roku Wieczysta Kraków spełniła swoje marzenie. Klub, który jeszcze kilka lat temu toczył boje na niższych szczeblach rozgrywkowych, wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy. Okazuje się jednak, że sprawa wciąż nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Sytuację utrudnia bowiem Lechia Gdańsk, która wciąż nie może się pogodzić z okolicznościami spadku z elity polskiego futbolu.

Lechia "torpedują" awans Wieczystej do Ekstraklasy
Lechia nie może się pogodzić ze spadkiem. Torpedują działania WieczystejMichal Chwieduk/Arena Akcji/NEWSPIX.PL / Piotr Matusewicz / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Wieczysta Kraków już od dłuższego czasu stawiała sobie jeden, bardzo ambitny cel - wywalczenie awansu do PKO BP Ekstraklasy. Klub Wojciecha Kwietnia w ostatnich latach sukcesywnie piął się po szczeblach krajowego futbolu, aby w sezonie 2025/2026 stanąć przed realną szansą spełnienia swojego ambitnego marzenia.

Po zakończeniu sezonu Betclic I Ligi Wieczysta przystąpiła do baraży o upragniony awans. W meczu półfinałowym Krakowianie rzutem na taśmę wyeliminowali Polonię Warszawa. Dzięki temu Wieczysta zameldowała się w finale, gdzie już czekał Chrobry Głogów. To spotkanie również było piekielnie wyrównane. Krakowski zespół okazał się jednak minimalnie lepszy, dzięki czemu dokonał "niemożliwego".

Lechia Gdańsk podcina skrzydła Wieczystej. Nie chcą do tego dopuścić

Okazuje się jednak, że Wieczysta Kraków wciąż ma "pod górę" w kwestii awansu do elity polskiego futbolu. Ich sukces bombardują bowiem włodarze Lechii Gdańsk, która zakończyła sezon spadkiem do Betclic I Ligi. Warto przypomnieć, że tegoroczną kampanię Gdańszczanie rozpoczęli z ujemnymi punktami. Był to efekt zaległości płacowych względem innych klubów oraz pracowników zespołu. To w dalszym rozrachunku przesądziło natomiast o końcowej sytuacji zespołu.

"Biało-zieloni" wciąż nie mogą się pogodzić z takim obrotem spraw. Jak podaje portal "TVP Sport", Lechia uniemożliwiła przedstawicielowi Wieczystej udział w środowym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Ekstraklasy SA. Nie przekazali bowiem Krakowianom wymaganego pełnomocnictwa.

W środę w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Ekstraklasy SA. [...]. W głosowaniach nie mógł jednak uczestniczyć przedstawiciel Wieczystej, Łukasz Ścigalski. Okazało się bowiem, że Lechia Gdańsk nie przekazała krakowskiemu klubowi pełnomocnictwa
TVP Sport

Wśród polskich klubów panuje pewna niepisana zasada. Spadkowicze najczęściej wystawiają pełnomocnictwa beniaminkom, aby ci bez przeszkód mogli wziąć udział w czerwcowych obradach. Formalnym akcjonariuszem najwyższej klasy rozgrywkowej stają się oni bowiem dopiero w lipcu.

Uczyniła to Arka Gdynia oraz Termalica Bruk-Bet Nieciecza, które przekazały wymagane pełnomocnictwa kolejno Śląskowi Wrocław oraz Wiśle Kraków. Lechia już wcześniej zapowiedziała, że nie zamierza podejmować takiej decyzji, a także sama nie wyśle pełnomocnika na walne zgromadzenie.

Klub z Trójmiasta chce walczyć o swoje prawa przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie. Opisywane działania Lechii to jednak w głównej mierze gra na czas oraz próba wprowadzenia chaosu w strukturach polskiego futbolu.

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