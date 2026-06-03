Nagłe tąpnięcie w klubie Ekstraklasy. Prezes odwołany. Jest roszada na szczycie

"Robert Dobrzycki będzie tymczasowo pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Widzewa Łódź. Michał Rydz, dotychczasowy Prezes Zarządu Klubu, został odwołany ze stanowiska z dniem 3 czerwca 2026 roku" - to pierwszy akapit komunikatu, jaki został opublikowany w poniedziałkowy wieczór.

Odchodzący prezes spędził w łódzkim klubie pięć lat. Na czele zarządu stał od 2023 roku. Miał swój wydatny udział w udanej batalii do krajowej elity.

Michał Rydz nie jest już prezesem Widzewa Łódź. "Ten Klub zasługuje na wielkie rzeczy"

"W imieniu Widzewa Łódź dziękujemy Michałowi Rydzowi za zaangażowanie, codzienną pracę i wkład w rozwój Klubu. Życzymy mu powodzenia w dalszej drodze zawodowej" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

- Michał w ostatnich latach był ważną częścią Widzewa i odegrał istotną rolę w procesie rozwoju Klubu. Dziękuję mu za zaangażowanie, pracę i odpowiedzialność, jaką brał na siebie każdego dnia - mówi Robert Dobrzycki, który będzie pełnił obowiązki szefa klubu do czasu powołania nowego prezesa.

"Choć dziś zamykam ważny rozdział, oczywiście nie znikam z trybun. Do zobaczenia w sektorze C6! Ten Klub zasługuje na wielkie rzeczy i wierzę, że te wielkie rzeczy są wciąż przed nim" - napisał Rydz w pożegnalnej odezwie.

Nie jest jednak tajemnicą, że jego dymisji od dłuższego czasu domagali się kibice RTS. Teraz ich żądaniom wyszedł naprzeciw główny dobrodziej.

Widzew tylko ubiegłego lata wydał na transfery równowartość 30 mln zł. Utrzymanie w Ekstraklasie zapewnił sobie dopiero w ostatniej kolejce sezonu, wygrywając u siebie 2:1 z Piastem Gliwice. w ligowym cyklu 2025/26 zanotował 12 zwycięstw, sześć remisów i 16 porażek.

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Robert Dobrzycki FOT MARCIN BRYJA / 400mm.pl Newspix.pl

Michał Rydz Michal Chwieduk/Arena Akcji/ArenaAkcji Newspix.pl





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