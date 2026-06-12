Nagłe tąpnięcie. Syn Urbana wyznaje publicznie. Nikt nawet nie podejrzewał

Piotr Urban jest pracownikiem Widzewa od 2024 roku. Ostatniej zimy przedłużył umowę o kolejne trzy lata. Obie strony były zadowolone z takiego stanu rzeczy.

"Dziękuję klubowi za zaufanie! Dużo pracy za nami, a jeszcze więcej przed nami" - pisał Urban w serwisie X.

Z trzech lat zrobiły się jednak cztery miesiące. W piątkowe popołudnie syn selekcjonera reprezentacji Polski poinformował, że rezygnuje ze stanowiska piastowanego w łódzkim klubie.

Piotr Urban nie chce już pracować w Widzewie Łódź. "Nie mogę podjąć innej decyzji"

"Dzisiaj złożyłem wypowiedzenie umowy z Widzewa Łódź. Nie planowałem odchodzić i bardzo żałuję, że doszło do takiego momentu. Po wielu przemyśleniach uznałem jednak, że nie mogę podjąć innej decyzji" - informuje Urban junior na platformie X.

"Do końca okresu wypowiedzenia będę dalej pracował w Akademii. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas" - to dalszy fragment komunikatu.

Z treści posta jasno wynika, że Urban nie chce w tej chwili ujawniać motywów swojej decyzji. Ale zapewne uczyni to w stosownym momencie. Nie wiadomo, czy zamierza kontynuować przygodę z polskim futbolem w innej roli.

Na jego anons odpowiedział w sieci niedawny prezes RTS, Michał Rydz.

"Piotrek, wiem, jak trudna była to dla Ciebie decyzja. Dziękuję Ci za serce, które włożyłeś w rozwój Akademii Widzewa. Kapitalna robota na wielu polach - sportowym, szkoleniowym i organizacyjnym" - napisał były sternik klubu.

W minionym sezonie Łodzianie zajęli 14. lokatę w Ekstraklasie. Przed degradacją uchronili się dopiero w ostatniej kolejce. Klubowym zarządem tymczasowo zawiaduje właściciel Widzewa i jego główny dobrodziej, Robert Dobrzycki.

Rozwiń

Rozwiń

Piotr Urban PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski JONAS EKSTROMER AFP





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport