Marek Papszun przechodząc z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa podjął się ogromnego wyzwania. Stołeczny klub w momencie podpisania kontraktu znajdował się w strefie spadkowej Ekstraklasy, dzierżąc miano największego rozczarowania pierwszej części sezonu.

W debiucie nowego szkoleniowca Legia przegrała 1:2 z Koroną Kielce. Dotychczas była to jedyna klęska Papszuna w stolicy. Nie dało to jednak drużynie bezpieczeństwa, na co spory wpływ miało aż sześć remisów w rozegranych dotąd 11 grach.

Papszun przechodząc do Legii dokonał dużych zmian w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny. Już na starcie Papszun pożegnał się z dotychczasowymi trenerami bramkarzy Arkadiuszem Malarzem oraz Krzysztofem Dowhaniem. Jak czas pokazał, był to dopiero początek roszad personalnych.

Kolejne odejście z Legii stało się faktem. Taka decyzja po 12 latach pracy przy Łazienkowskiej

W ostatnich dniach "Fakt" donosił nieoficjalnie o nadchodzącym odejściu z klubu Inakiego Astiza. To właśnie Papszun zastąpił Astiza na stanowisku trenera, lecz pomimo to Hiszpan pozostał w sztabie szkoleniowym, obejmując z powrotem rolę jednego z asystentów pierwszego szkoleniowca. 42-latek aktualnie znajduje się na zwolnieniu lekarskim, lecz jego los ma być przesądzony, a wygasający z końcem czerwca kontrakt nie będzie przedłużony.

W czwartek "Fakt" poinformował o kolejnym planowanym odejściu z warszawskiego klubu. Tym razem padło na Konrada Paśniewskiego, wieloletniego kierownika pierwszego zespołu Legii. Według źródła sam zainteresowany miał już złożyć wypowiedzenie przy Łazienkowskiej, co zwiastuje rychłe rozstanie z dotychczasowym pracodawcą.

Paśniewski do Legii trafił w 2014 roku. Wcześniej, przez siedem lat pracował w strukturach PZPN. Kibice reprezentacji Polski mogą pamiętać go z pracy przy pierwszej kadrze - najpierw w charakterze kierownika pierwszej drużyny, a później także i dyrektora technicznego "biało-czerwonych".

Legia w najbliższej kolejce zmierzy się w prestiżowym pojedynku ze zmierzającym po drugie z rzędu mistrzostwo Polski Lechem Poznań. Mecz odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia o godz. 17:30.

Marek Papszun Tomasz Kowalczuk East News

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski Sebastian Frej/REPORTER East News

Marek Magiera: Mojego brata od najmłodszych lat cechowała sumienność Polsat Sport