Pierwsza drużyna Legii Warszawa w minionym sezonie nie dała kibicom zbyt wielu powodów do radości. Kryzys w stolicy w pewnym momencie był już tak duży, ze nad Legią wisiało widmo potencjalnego spadku z Ekstraklasy. Ponadto, już jesienią "Wojskowi" pożegnali się z Pucharem Polski oraz Ligą Konferencji.

Po przyjściu Marka Papszuna sytuacja z tygodnia na tydzień zaczęła się polepszać. Ligowy byt został zapewniony, a przed ostatnią kolejką Legia nieoczekiwanie stanęła przed szansą na awans do europejskich pucharów. Ostatecznie promocję utracili w ostatnich sekundach multiligi na rzecz GKS-u Katowice.

Zdecydowanie lepiej poradzili sobie zawodnicy drugiego zespołu Legii Warszawa. W ich przypadku można było mówić o wyjątkowym sezonie zakończonym historycznym sukcesem.

Zmiana trenera w rezerwach Legii. To on poprowadzi drużynę w historycznym debiucie

Od kilku lat na trzecim szczeblu rozgrywkowym zaroiło się od rezerw czołowych klubów Ekstraklasy. Na poziomie II ligi z powodzeniem radzili sobie m.in. drugie zespoły Lecha Poznań, Śląska Wrocław czy Zagłębia Lubin. Przez długie lata do tego grona nie była w stanie dołączyć Legia Warszawa. Zakończony sezon okazał się przełomowym.

Drugi zespół "Wojskowych" zdominował rywalizację w pierwszej grupie III ligi. Na finiszu rozgrywek przewaga Legii II nad drugim w tabeli ŁKS-em Łomża wyniosła aż 13 punktów. Drużyna prowadzona przez Filipa Raczkowskiego po raz pierwszy w historii klubu wywalczyła awans na szczebel centralny.

Raczkowski jednak nie poprowadzi zespołu Legii II w Betlic 2. Lidze. Warszawski klub we wtorek ostatecznie ogłosił zakończenie współpracy z trenerem. - Trener Legii II Warszawa Filip Raczkowski odchodzi z klubu po czterech latach. W ostatnim sezonie z zespołem rezerw wywalczył awans do II ligi, a wcześniej zdobył Mazowiecki Puchar Polski - ogłoszono na portalu "X".

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34-letni Raczkowski po odejściu z Legii przeszedł do Korony Kielce, gdzie będzie jednym z asystentów Jacka Zielińskiego. W międzyczasie wypłynęło nazwisko nowego trenera rezerw Legii. Zgodnie z informacjami Łukasza Gikiewicza, potwierdzonymi również przez redakcję "sport.tvp.pl" wybór padł na Marcina Matysiaka.

42-latek ma w swoim CV pracę z pierwszym oraz drugim zespołem ŁKS-u Łódź. Matysiak ostatnio był zatrudniony w pierwszoligowym Zniczu Pruszków, gdzie jednak jego przygoda okazała się wyjątkowo krótka. Trener pożegnał się z posadą już po rozegraniu czterech spotkań, z których każde zakończyło się porażką.

Marcin Matysiak Norbert Barczyk / PressFocus/NEWSPIX.PL Newspix.pl

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