Nagła zmiana trenera w Ekstraklasie. Potężne ryzyko. Wybór zaskoczył wszystkich

Dwie kolejki przed końcem rozgrywek Ekstraklasy nieoczekiwanie zmianę na stanowisku pierwszego trenera ogłosił Piast Gliwice. Wygasający 30 czerwca kontrakt Aleksandara Vukovicia nie zostanie przedłużony. Jego miejsce zajmie bliżej nieznany Max Molder, który do tej pory nie pracował samodzielnie w najwyższej klasie rozgrywkowej. 40-letni Szwed złożył podpis na trzyletniej umowie i to pod jego wodzą zespół przystąpi do sezonu 2025/26.