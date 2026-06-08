Wieczysta Kraków po rywalizacji barażowej zapewniła sobie upragniony awans do PKO BP Ekstraklasy. Domowe mecze barażowe Wieczysta rozgrywała przy ulicy Reymonta w Krakowie, a więc na stadionie Wisły Kraków. Już po awansie jasne stało się, że Wieczysta mecze w Ekstraklasie również chciałaby rozgrywać na tym obiekcie.

Negocjacje w tej sprawie trwały. Ich kulminacja, a więc podpisanie umowy, miała nastąpić na początku drugiego tygodnia czerwca. Właśnie takie informacje przekazywały media. Dziennikarze byli przekonani, że ostateczne formalne porozumienie jest kwestią najbliższych godzin.

Królewski wściekły. Wszystko wyjaśnił

Wobec tego głos w mediach społecznościowych zabrał wściekły Jarosław Królewski. "Nie da się tego klubu poważnie jednak traktować jeśli chodzi o negocjacje i ich prowadzenie. Nie będzie dziś żadna umowa podpisana, co najwyżej list intencyjny i to dotyczący samej murawy. Dziesiątki rzeczy do ustalenia" - napisał chwilę po 12:00.

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Po nieco ponad dwóch godzinach Królewski ponownie zabrał głos. Tym razem ze zdecydowanie większą powściągliwością przekazał, co nastąpi. "Spotkałem się właśnie z WK raz jeszcze przy #r22 by wyjaśnić ostateczne rozbieżności. Serio radzimy tym wszystkim podpowiadaczom, którzy cały czas podsycają i sprzedają nieprawdziwy obraz do mediów aby przestać" - rozpoczął.

"Dla pełnej jasności: Wisła Kraków i Wieczysta podpiszą dziś list intencyjny (90% szans), w ramach którego operator murawy - czyli my - udostępni ją Wieczystej komercyjnie. Docelowa umowa zostanie podpisana do 25.06.2026r. (chyba, że pojawią się dodatkowe trudności)" - kontynuował.

"Współpraca będzie obejmować rozwój zespołu greenkeeperów, sprzętu oraz lamp do doświetlania murawy. Zespół Wisła Kraków nie będzie operatorem meczu zgodnie z zapowiedziami. Pozostanie operatorem murawy. Oznacza to wprost, że Wieczysta będzie rozgrywać mecze w ESA przy R22" - podsumował.

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