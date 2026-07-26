Raków Częstochowa przed każdym sezonem ma bardzo duże sportowe ambicje. "Medaliki" ubiegłoroczną kampanię skończyli dopiero na czwartym miejscu. To sprawiło, że w zespole doszło do wielu zmian, w tym na stanowisku trenera, którym został Dawid Kroczek. Częstochowianie nie rozpoczynali jednak ligowych rozgrywek "z marszu". W czwartek rozegrali bowiem mecz 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji z Vallettą, który wygrali 3:1, choć nie bez problemów.

W niedzielne popołudnie trener częstochowskiego zespołu dokonał kilku zmian w składzie w stosunku do zestawienia z czwartku. Największym zaskoczeniem było postawienie w bramce na 17-letniego debiutanta Wiktora Żołneczko, który zajął miejsce Kacpra Trelowskiego.

Raków zaskoczony w pierwszej połowie. Jeden strzał i jeden gol

Wisła Płock przyjechała pod Jasną Górę mocno zmobilizowana. Na korzyść podopiecznych Adama Majewskiego działała m.in. najnowsza historia bezpośrednich pojedynków. W poprzednim sezonie "Nafciarze" obydwa mecze ligowe z tym rywalem wygrali po 2:1.

Częstochowianie kontrolowali przebieg pierwszej połowy, ale praktycznie nic z tego nie wynikało. W dodatku szybko "stracili" Stratosa Svarnasa, który opuścił plac gry, a w jego miejsce wszedł Jerzy Napieraj.

W 37. minucie goście oddali pierwszy celny strzał na bramkę Wiktora Żołneczko i to zakończyło się golem. Oskar Repka wybił piłkę głową po wrzucie z autu wprost pod nogi Marcina Flisa, który perfekcyjnym wolejem strzelił debiutanckiego gola w barwach Wisły. - Potrafię się odnaleźć w takich sytuacjach i cieszę się, że to się udało w trakcie meczu - mówił bohater pierwszej połowy przed kamerami Canal+.

Rozwiń

Potężny błąd 17-letniego debiutanta

Goście na początku drugiej połowy cieszyli się z drugiego gola. Fatalny błąd popełnił 17-letni bramkarz Rakowa. Nie złapał on piłki po dośrodkowaniu, a ta odbiła się od jego ciała i wpadła pod nogi Żana Rogelja.

Rozwiń

Gospodarze dominowali i w 68. minucie Patryk Makuch rzut karny zamienił na gola. Wcześniej Jurica Prsir faulował Jeana Carlosa, jednak sędzia główny "na żywo" nie widział przewinienia. Dopiero po interwencji VAR i obejrzeniu powtórek wskazał na jedenasty metr.

Zresztą VAR odegrał także ważną rolę kilkanaście minut później. Sędzia Paweł Malec pokazał Franowi Tudorowi drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Arbiter po obejrzeniu powtórek anulował jednak karę dla zawodnika Rakowa.

Rozwiń

Gospodarze do ostatniego gwizdka szukali gola, który da wyrównanie. Zepchnęli oni Płocczan do głębokiej defensywy, ale nie potrafili znaleźć drogi do siatki. Świetną szansę w doliczonym czasie gry miał Makuch, ale piłka uderzyła w słupek. Tym samym to Wisła mogła zapisać pierwszy komplet punktów na swoim koncie w tym sezonie.

Raków w czwartek rozegra wyjazdowy mecz na Malcie. Z kolei w 2. kolejkę PKO BP Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Z kolei Wisła w najbliższy piątek (31 lipca) podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź.

Statystyki meczu Raków Częstochowa 1 - 2 Wisła Płock Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 17 4 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 7 0 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 90 60

Duże emocje na inaugurację w Częstochowie Grzegorz Wajda East News

Duże emocje na inaugurację w Częstochowie Grzegorz Wajda East News

Nieudana inauguracja sezonu w wykonaniu Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda East News





Lionel Messi ponownie zachwycił. "Na litość boską". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport