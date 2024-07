Nadeszły kluczowe wieści ws. Lechii Gdańsk. Klub ogłasza, to już oficjalne

Po 9 dniach od niepokojącego komunikatu Lechii Gdańsk o tymczasowym zakazie rejestrowania zawodników nałożonym przez FIFA przyszło pozytywne oświadczenie. Klub poinformował, że zaległa płatność do MFK Ruzomberok została uregulowana, co otwiera drogę do gry dla "Biało-Zielonych" wszystkim sprowadzonym tego lata piłkarzom. Do tego wiceprezydent miasta powiedział portalowi Trójmiasto.pl, że coraz bliżej porozumienia są negocjacje ws. umowy promocyjnej, która zapewni Lechii 10 milionów złotych z samorządowego budżetu.