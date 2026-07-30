Tomasz Bobcek jako król strzelców poprzedniego sezonu Ekstraklasy wzbudza ogromne zainteresowanie ze strony wielu zagranicznych klubów. Lechia Gdańsk bardzo wywindowała cenę za swojego gwiazdora. Według "Meczyków" znalazł się chętny na transfer, którego kwota może wynieść nawet 10 milionów euro.

Mowa o występującym w niemieckiej Bundeslidze Werderze Brema. Negocjacje ws. potencjalnego transferu mają trwać. "Meczyki" potwierdzają, że w tym tygodniu doszło do spotkania Niemców z prezesem gdańskiego klubu Paolo Urferem.

Gdyby Bobcek trafił do Werderu, to w nowym otoczeniu miałby dużo okazji do tego, by w dalszym ciągu mieć kontakt z językiem polskim. Klub z Bremy tego lata ściągnął już dwóch Polaków - Dariusza Stalmacha oraz Oskara Wójcika. Dodatkowo, formalnie ich zawodnikiem pozostaje Dawid Kownacki - ostatnio wypożyczony do Herthy Berlin.

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Król strzelców Ekstraklasy szykuje się do wyjazdu z Polski

Bobcek do Gdańska trafił w 2023 roku, przechodząc z rodzimego MFK Ruzomberok. Słowak z nowym klubem najpierw awansował na poziom Ekstraklasy, a w swoim debiutanckim sezonie zanotował siedem goli w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Przełomowy dla Słowaka był jednak ostatni sezon. 24-latek zakończył go z 20 golami na koncie, co w ostatecznym rozrachunku dało mu koronę króla strzelców Ekstraklasy. Jednocześnie Lechia spadła z ligi, co jeszcze bardziej uprawdopodobniło odejście świeżo upieczonego reprezentanta Słowacji z klubu.

Tym bardziej, że Lechia zmaga się z dużymi problemami finansowymi, a potężny zastrzyk pieniędzy z tytułu sprzedaży Bobcka okaże się bardzo przydatny. Gdańszczanie zmagają się przede wszystkim z brakiem opłacenia należności względem zawodników. Według czwartkowych doniesień sprawa została rozwiązana, a PZPN miał cofnąć zakaz zgłaszania do rozgrywek Betclic 1. Ligi nowych piłkarzy.

Lechia nowy sezon na zapleczu Ekstraklasy rozpoczęła od porażki 0:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Gdańszczanie wyszli na ten mecz w mocno eksperymentalnym składzie. Od pierwszej minuty grali m.in. debiutujący w pierwszej drużynie 17-letni Kacper Rogoz i Maksymilian Ziółkowski, a także zaledwie 15-letni Martin Szczerbiński.





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