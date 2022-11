Nadchodzi pierwszy zimowy transfer Rakowa Częstochowa. Blisko porozumienia

Koutris zasili Raków. W przeszłości zerwał więzadło

To 27-letni Grek, który od 2017 roku gra w Olympiakosie Pireus. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ostatnim czasie był wypożyczany do hiszpańskiej Mallorki i niemieckiej Fortuny Duesseldorf. W obecnym sezonie nie może liczyć na wiele minut - rozegrał jedynie pełny wymiar czasowy w pierwszej kolejce, później nie łapał się nawet do kadry meczowej.