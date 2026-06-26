Nadchodzi hit transferowy w Ekstraklasie. Na stole 8 milionów za 19-latka
Jagiellonia Białystok znowu może zgarnąć prawdziwą fortunę za swojego młodego wychowanka. Po Oskarze Pietuszewskim przyszła pora na Bartosza Mazurka. 19-latek jest bliski pójścia drogą młodszego kolegi. Według doniesień medialnych Mazurkiem zainteresowany ma być RB Salzburg. Austriacy są skłonni zapłacić za Polaka nawet 8 milionów euro.
Poprzez znakomite występy w europejskich pucharach Jagiellonia Białystok stała się dla wielu zachodnich klubów atrakcyjnym kierunkiem poszukiwania nowych zawodników. Najsłynniejszym przykładem cały czas pozostaje Oskar Pietuszewski, który w wieku 17 lat zabłysnął w "Jadze", czym zapracował na transfer do FC Porto.
Do Białegostoku z tytułu tej transakcji trafiło osiem milionów euro. Sam Pietuszewski szybko pokazał, że wyprowadzka do Portugalii okazała się strzałem w dziesiątkę. Polak błyskawicznie zyskał zaufanie trenera Francesco Farioliego, a na finiszu sezonu świętował mistrzostwo Portugalii.
Wiele wskazuje na to, że śladem Pietuszewskiego pójdzie kolejny z młodych talentów Jagiellonii Bartosz Mazurek. Nie tak dawno po swoim występie był na ustach całej Europy.
Wielkie pieniądze za młodego zawodnika Jagiellonii. To będzie hit transferowy
Bartosz Mazurek pierwsze kroki w seniorskim zespole Jagiellonii stawiał w końcówce sezonu 2024/25. Adrian Siemieniec śmielej na niego postawił w ostatniej kampanii, w której z miesiąca na miesiąc prezentował się coraz lepiej.
Apogeum jego formy było rewanżowe spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji z Fiorentiną. Jagiellonia do Włoch poleciała z misją niemożliwą w postaci odrobienia trzech bramek straty. Niewiele zabrakło do cudu, bowiem marzenia o awansie zostały przerwane dopiero w dogrywce. Starcie co prawda zakończyło się triumfem "Jagi" 4:2, lecz to było za mało. Bohaterem meczu okazał się Mazurek, strzelec trzech goli.
Nie może dziwić, że taki występ zwrócił uwagę zachodnich klubów. Wiele wskazuje na to, że 19-latek zmieni swoje otoczenie już latem. Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego Onetu" poinformował na portalu "X", że Mazurek jest bliski przejścia do austriackiego RB Salzburg.
Jeszcze więcej informacji w sprawie podał Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz "Meczyków" twierdzi, że na tym transferze Jagiellonia może zarobić prawdziwą fortunę. Austriacy są zdeterminowani na transfer Polaka tak mocno, że są w stanie zapłacić za jego transfer nawet 7-8 milionów euro.
Taki transfer sprawiłby, że Jagiellonia w przeciągu jednego roku zarobi na transferach swoich dwóch utalentowanych piłkarzy aż 16 milionów euro. Jak na warunki polskiej Ekstraklasy są to kosmiczne pieniądze, które w ostatecznym rozrachunku mogą zrobić dużą różnice.