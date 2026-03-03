Nadchodzą sądne dni dla gwiazdy Jagiellonii. Pojawiła się konkretna kwota

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wdowik tuż po wywalczeniu mistrzostwa Polski zamienił Jagiellonię Białystok na portugalską Bragę. Defensor szybko wrócił jednak do ojczyzny i przeszedł na zasadzie wypożyczenia do lidera Ekstraklasy. Jak informuje "Fakt", Jagiellonia stoi przed dylematem ws. ewentualnego wykupienia swojego zawodnika. Na stole jest konkretna kwota do wyłożenia za 25-latka.

Piłkarze w trakcie dynamicznej akcji na boisku; zawodnik Jagiellonii z piłką u nogi, otoczony przez piłkarzy Rakowa
Afimico Pululu i Bartłomiej Wdowik podczas meczu z Rakowem CzęstochowaFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

Jagiellonia Białystok prowadzona przez Adriana Siemieńca od pewnego czasu pozostaje w gronie ścisłych faworytów do sięgnięcia po mistrzostwo Polski. Wszystko zaczęło się od niespodzianego zwycięstwa w Ekstraklasie oraz kapitalnej kampanii w europejskich pucharach, zakończonej na 1/4 finału Ligi Konferencji.

Jednym z istotnych elementów mistrzowskiej ekipy "Jagi" był Bartłomiej Wdowik. Boczny defensor po sezonie wyjechał z Polski i został nowym zawodnikiem SC Bragi. Portugalczycy za jego transfer zapłacili 1,5 miliona euro, natomiast dodatkowe 200 tysięcy euro miało trafić do Jagiellonii po osiągnięciu określonych wyników.

Wdowik w Bradze się nie przebił - zagrał tylko w jednym spotkaniu i jeszcze tego samego lata został wypożyczony do drugoligowego niemieckiego Hannoveru 96. 25-latek bardzo szybko zdecydował się na powrót do ojczyzny, a konkretnie do doskonale znanego Białegostoku.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Jasny głos z Hiszpanii ws. Roberta Lewandowskiego. To będzie koniec

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Jagiellonia będzie musiała zadecydować ws. swojej gwiazdy

    Mający za sobą debiut w reprezentacji Polski Wdowik wrócił do "Jagi" na zasadzie wypożyczenia. W Białymstoku 25-latek od początku może liczyć na miejsce w wyjściowym składzie - zarówno w rozgrywkach Ekstraklasy, jak i Ligi Konferencji. Jagiellonia przed tygodniem była o krok od sprawienia sensacji i wyeliminowania Fiorentiny. Lider Ekstraklasy ostatecznie wygrał we Florencji "tylko" 4:2, co nie dało przepustki do 1/8 finału.

    Jak donosi "Fakt", w najbliższym czasie ma rozstrzygnąć się przyszłość Wdowika w Jagiellonii. Zawodnik do Białegostoku został wypożyczony, a w ustaleniach między klubami zawarto opcję transferu definitywnego. Teraz wiadomo coraz więcej o realiach przeprowadzenia tej transakcji.

    Zdaniem "Faktu" sprowadzenie Wdowika do Jagiellonii na stałe ma kosztować około 800 tysięcy euro. Wydaje się to być kwotą zdecydowanie w zasięgu Jagiellonii, która po dwóch udanych kampaniach w europejskich pucharach oraz sprzedaży Oskara Pietuszewskiego do FC Porto, powinna dysponować atrakcyjnym budżetem.

    Zgodnie z ustaleniami "Faktu" sam zawodnik jest jak najbardziej zdecydowany na ostateczny powrót do Białegostoku. Wszystko wskazuje więc na to, że ostateczna decyzja będzie należeć do włodarzy Jagiellonii, którzy muszą już myśleć o tworzeniu kadry na kolejny sezon Ekstraklasy.

    "Jaga" wciąż zachowuje szansę na mistrzostwo Polski. Drużyna Adriana Siemieńca jest liderem Ekstraklasy, a w najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z walczącą o utrzymanie Lechią Gdańsk.

    Zobacz również:

    Arkadiusz Milik nie rozegrał meczu od blisko dwóch lat. Są nowe wieści
    Serie A

    Nowe wieści ws. Milika. Włosi nie mają wątpliwości. "2-3 tygodnie"

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Piłkarz w żółto-czerwonym stroju oddaje rzut rożny na stadionie wypełnionym kibicami, widoczne są linie boczne boiska, chorągiewka narożna i trybuny z publicznością.
    Bartłomiej Wdowik w barwach Jagiellonii BiałystokFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix/East News
    Mężczyzna w kurtce sportowej z logo klubu sportowego stoi na tle rozmazanego wyświetlacza z informacjami.
    Adrian SiemieniecAleksander KalkaAFP
    Jagiellonia Białystok
    Jagiellonia BiałystokFotokibit/East NewsEast News
    ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja