Na to czekali polscy fani. Coraz bliżej wymarzonego miejsca w rankingu UEFA

Czwartek okazał się świetnym dniem dla polskiej piłki nożnej - i to nawet pomimo tego, że z rozgrywkami europejskimi pożegnali się piłkarze Śląska Wrocław. Wszystkie trzy drużyny zdołały wydatnie pomóc naszej sytuacji w rankingu UEFA. I chociaż Polskę wciąż dzieli spory dystans od wymarzonego, piętnastego miejsca, to Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Wisła Kraków i Śląsk wykonują tytaniczną pracę, by się do niego zbliżyć.