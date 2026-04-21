Na te wieści czekali kibice Lecha, zwrot akcji przed hitem z Legią. Już wszystko jasne

Legia Warszawa z pewnością nie zaliczy bieżącego sezonu do udanego - stołeczny klub na ten moment jest już co prawda poza strefą spadkową PKO BP Ekstraklasy, ale każde jego potknięcie może go znów mocno przybliżyć do potencjalnej relegacji.

Niejako na drugim biegunie znajduje się Lech Poznań, który lideruje ligowej tabeli i usilnie walczy o mistrzostwo kraju - i to właśnie "Kolejorz" niebawem stanie na drodze "Wojskowych", więc możemy spodziewać się podczas najbliższej kolejki naprawdę intrygującej rywalizacji.

Zespół ze stolicy Wielkopolski przy tym przez pewien czas nie był pewny tego, czy do gry z drużyną z Łazienkowskiej nie podejdzie wyraźnie osłabiony - ostatnio bowiem ze składu Lecha wypadł podstawowy bramkarz Bartosz Mrozek.

Ważne wieści przed starciem Lech - Legia. Bartosz Mrozek wraca do pełni sił

Wedle Dawida Dobrasza, dziennikarza portalu "Meczyki", nieobecność golkipera w niedawnym meczu z Pogonią Szczecin spowodowana była... pogryzieniem przez psa. Teraz jednak najwidoczniej to co najgorsze jest już za zawodnikiem.

"Według naszych informacji podstawowy golkiper Lecha w poniedziałek trenował indywidualnie. Dziś ma ćwiczyć z resztą drużyny" - napisał Dobrasz. Tym samym, jeśli nie dojdzie do jakiegoś nieprzyjemnego zwrotu akcji, można się spodziewać, że Mrozek będzie obecny w wyjściowej jedenastce LP w najbliższy weekend.

Starcie Lech Poznań - Legia Warszawa zostało zaplanowane na niedzielę 26 kwietnia na godz. 17.30.

Bartosz Mrozek podczas interwencji Grzegorz Wajda/REPORTER East News

