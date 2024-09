Na powołanie musi zaczekać, ale klub zmieni już teraz. Hit transferowy w Ekstraklasie o krok

Ameyaw "lekko rozczarowany". Liczył na debiut w reprezentacji Polski

Sprawę skomentował też sam Michał Probierz. "Ameyawowi ktoś zrobił krzywdę. To, że my obserwujemy zawodników, to jest jedno, ale nikt go nie powołał i nie było takiej opcji, że była jakakolwiek lista. Trzymam za niego kciuki. Tak samo za ten hejt, który się na niego wylał, to go wspieram, bo to jest nie w porządku wobec kogoś, kto reprezentuje polskie barwy, kto mówi bardzo dobrze po polsku. Obserwujemy też kilku innych zawodników. Był na całej, globalnej liście" - przyznał 51-latek na konferencji prasowej.