To było specjalne spotkanie dla Marcina Kaczmarka. Poprzednio był trenerem właśnie Widzewa i choć zadanie zrealizował - awansował do pierwszej ligi, to został zwolniony. I przez ponad dwa lata nie pracował w zawodzie - został fachowcem w Polsacie Sport. I m. in. komentował mecze drużyny którą niedawno prowadził.