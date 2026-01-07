Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na jaw wychodzą kulisy transferu Pietuszewskiego. Polak sam się wygadał

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Oficjalnie Oskar Pietuszewski stał się piłkarzem FC Porto. 17-latek do portugalskiego giganta trafił z Jagiellonii Białystok, a kwota transferu ma wynieść maksymalnie 10 milionów euro. Młodzieżowy reprezentant Polski zabrał już głos ws. przenosin i ujawnił, jak wyglądało to od kulis. Wskazał, że sporą rolę w tym transferze odegrał Jan Bednarek, czyli defensor ekipy Francesco Farioliego.

Młody mężczyzna w sportowej koszulce z nazwiskiem i numerem 77 stoi tyłem do fotografa, zwracając się w stronę dużego, podświetlonego herbu klubu piłkarskiego FC Porto.
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Portomateriały prasowemateriały prasowe

Po długiej sadze transferowej związanej z Oskarem Pietuszewskim w końcu dokonało się. Jeden z najlepszych piłkarzy PKO BP Ekstraklasy opuścił Jagiellonię Białystok i przeniósł się do FC Porto. Kwota transferu ma wynieść maksymalnie 10 milionów euro, a umowa będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata. Co ciekawe, 17-latek ma w kontrakcie także klauzulę odstępnego w wysokości aż 60 milionów euro.

Nowy nabytek popularnych "Smoków" przy okazji ogłoszenia transferu zabrał także głos. W rozmowie z klubowymi mediami uchyla nieco szczegółów odnośnie transakcji. Jak zdradził, jest bardzo podekscytowany, że dołączył do wielkiego klubu z ogromną historią. Do tego wskazał, że chcę grać jak najwięcej i wygrywać puchary.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Wszystko przez to, co zrobił. Naprawdę tak go nazwali

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    - Pierwsze myśli? Dołączam do dużego klubu z wielką historią i wspaniałymi kibicami. Chcę grać jak najwięcej, zyskiwać minuty i wygrywać trofea. Po to tu przyszedłem. Dam z siebie wszystko, aby wygrać wszystko, co jest do wygrania - powiedział.

    Pietuszewski jasno, oto cichy bohater transferu do Porto

    Nie zabrakło także rozmowy o polskich wątkach w Porto. W końcu w ekipie lidera ligi portugalskiej gra już dwóch zawodników z Polski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Jak zdradził 17-latek przed transferem dużo rozmawiał z pierwszym z wymienionych i był jednym z głównych powodów, dla których zdecydował się opuścić "Jagę".

    Rozmawiałem bardzo dużo z Janem. Powiedział mi sporo dobrych rzeczy o klubie, o fanach Porto oraz tego, co się dzieje wokół zespołu. Bardzo mi pomógł i był jednym z głównych powodów, dla których przeniosłem się do klubu 
    dodał.

    Do tej pory Pietuszewski w tym sezonie rozegrał w klubie z Białegostoku 31 spotkań. W nich strzelił trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Do tego zadebiutował także w młodzieżowej reprezentacji Polski, w której zagrał już sześć razy.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i karteczka z losowania Copa del Rey
    La Liga

    Barcelona w Arabii, pilna informacja dla "Lewego" i spółki. Powrót po 14 latach

    Tomasz Chabiniak
    Tomasz Chabiniak

      Najbliższe spotkanie FC Porto rozegra dopiero 14 stycznia. Będzie to hitowe starcie w ramach ćwierćfinału Pucharu Portugalii z Benficą. Nie wykluczone jest, że to właśnie wtedy młody piłkarz zadebiutuje w nowym klubie.

      Dariusz Mioduski nie zna się na piłce nożnej? Mocne słowa Tomasza Hajty. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Elżbieta Filipiak zastąpiła na stanowisku prezesa Cracovii Mateusza Dróżdża
      Ekstraklasa

      Zaskakujące zmiany w polskim klubie. Prezes nie spodziewał się takich ruchów

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba
      Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
      Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP
      Piłkarz w biało-czerwonym stroju na pierwszym planie, unosi dłoń i spogląda w stronę aparatu, za nim rozmyte sylwetki innych zawodników na stadionie z żółtymi krzesełkami
      Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP
      Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
      Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja