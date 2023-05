Muszą polać się łzy. Sytuacja jest niecodzienna

Kto spadnie z Ekstraklasy?

Jacek Magiera, trener Śląska: - Wiem, że tylko wygrana daje nam pewne utrzymanie. A pozostałych możliwości jest tyle, że nawet na to nie patrzę. Koncentruję się tylko na tym, aby przygotować morale zespołu i sprawić, żeby nasza drużyna miała w sobie energię i uwierzyła, że na Łazienkowskiej można wygrać. Co prawda mało kto to zrobił w ostatnich miesiącach, ale to jest piłka nożna.