Kiedy ostatni raz Widzew pokonał u siebie Lecha Poznań, grał na starym rozlatującym się stadionie, a w zespole występowali m. in. Łukasz Broź, Jakub Rzeźniczak i Jakub Wawrzyniak. W przyszłości wszyscy zostali piłkarzami Legii i grali w reprezentacji Polski.

W Lechu było jeszcze więcej znanych zawodników - kadrowiczów - m. in. Marcin Wasilewski, Bartosz Bosacki, Grzegorz Wojtkowiak, Arkadiusz Bak, Rafał Murawski czy Piotr Reiss. Spotkanie przyniosło wiele emocji. Widzew prowadził 2-0, Lech wyrównał, ale zwycięską bramkę zdobył najmniej znany ze wszystkich graczy na boisku - Krzysztof Sokalski. Od tej pory łodzianie nie pokonali Lecha u siebie, choć w 2011 roku udało im się wygrać w Poznaniu.

To spotkanie w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy zapowiada się najbardziej emocjonująco. Widzew choć jest beniaminkiem, to spisuje się powyżej oczekiwań. Lecha ma na wyciągnięcie ręki - traci do niego trzy punkty. Wiosną piłkarze trenera Janusza Niedźwiedzia nie spisują się jednak tak dobrze jak jesienią. Wygrali tylko raz, pięć spotkań zremisowali i jedno przegrali. Zdobyli więc osiem punktów na 21 możliwych.