Multiliga kipi od emocji

Wielka feta będzie w Poznaniu - zasłużona, Lech zapracował na mistrzostwo Polski zwłaszcza bardzo dobrą wiosną, genialną formą swoich "magików": Aliego Golizadeha i Luisa Palmy, zaskakująco dobrym wejściem na Bułgarską Leo Bengtssona, wracającym do formy po kontuzji Patrika Walemarka. Obrońcą sezonu dla mnie zostać powinien Wojciech Mońka, który ma dopiero 19 lat, a już grał jak prawdziwy profesor. Gdyby piłka nożna była szkołą, to gość przeskoczyłby kilka klas w jeden rok!

Ale mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock będzie tym multiligowym rodzynkiem, w którym akurat nic ważnego na boisku nie będzie się działo. Czy wygra "Kolejorz", czy nie, i tak cały Poznań będzie dziś świętował. Czy "Nafciarze" wygrają, czy nie - ani nie spadną z Ekstraklasy, ani nie zagrają w europejskich pucharach. W tym szalonym sezonie drużyna Mariusza Misiury okazała się jedynym "średniakiem" - co jest dużym komplementem, biorąc pod uwagę odejście zimą kluczowego dla szczelnej jesienią defensywy obrońcy, a także tego, że wciąż są przecież beniaminkiem.

Cała reszta o coś się bije. W walce o wicemistrzostwo, dające prawo do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów, faworytem wydaje się być Górnik Zabrze. Świętowanie zdobycia pierwszego od kilku dekad Pucharu Polski trochę pochłonęło zespół Michala Gasparika, ale chyba nikt nie może mieć do nich pretensji. Najwięksi optymiści marzyli o powalczeniu z Lechem o mistrzostwo do samego końca, ale drugie miejsce też będzie genialnym wynikiem tego sezonu. Najpierw trzeba jednak wygrać z Radomiakiem.

Gasparik ciekawie zauważył, że jego piłkarze muszą być trochę mądrzejsi niż w meczu z Zagłębiem, który zwycięstwem w Zabrzu popsuł im nieco euforyczny stan. Co konkretnie miał na myśli? "Za bardzo chcieliśmy i naciskaliśmy na siebie, to się obróciło przeciwko nam", powiedział na konferencji prasowej. Przyznał, że właśnie te dwa mecze - z "Miedziowymi" i Rakowem w finale na Narodowym - pomogą Górnikowi w tym finale sezonu. Z jednej strony dały spokój, bo Górnik wraca do Europy, a z drugiej - pokazały, na co uważać. A jest na co: Radomiak ma w tym sezonie tylko dwa zwycięstwa na wyjeździe, ale częściej zabierają punkty rywalom niż je prezentują w komplecie (7 porażek w 16 meczach; w tym roku: dwie porażki w sześciu).

Spokój daje Górnikowi też zmiana właścicielska. Pierwsze słowo, które mi się rzuca na myśl, to "mądra". Podolski nie czaruje kibiców. Nie będzie rewolucji. Nie będzie gwiazd sprowadzonych dla zaspokojenia pragnień kibiców - jak w Turcji, którą za przykład dał Podolski, a ja mogę dorzucić Widzew z polskiego podwórka.

Łodzianie zagrają w chyba najciekawszym meczu tej 34. kolejki. Lechia Gdańsk, żeby wykaraskać się ze strefy spadkowej, musi wygrać w Niecieczy. Wiemy, że Bruk-Bet Termalica potrafi ściągnąć ze sobą w pierwszoligową otchłań drużynę z Trójmiasta, ale Szymborska pisała, a sanah śpiewała, że nic dwa razy się nie zdarza. Zobaczymy. W każdym razie, przy Piłsudskiego w Łodzi obie drużyny będą na skraju przepaści. To będzie prawdziwe "być albo nie być".

Jeśli wygra Widzew - utrzyma się w Ekstraklasie. Piast będzie musiał liczyć na to, że Korona pokona Cracovię, albo wspomniana Lechia nie da rady zwyciężyć. W praktyce: też musi zapunktować, żeby się utrzymać. Remis gospodarzy nie będzie urządzał, bo znów: będą musieli liczyć na Lechię. Kibice RTS nie będą zagryzać paznokci z nerwów, jeśli piłkarze Aleksandara Vukovicia zagrają właśnie jak z gdańszczanami, albo generalnie: jak na własnym stadionie, gdzie w erze Vuko wygrali 4 mecze i tylko raz zremisowali.

Ale jeśli zobaczymy typowy "wyjazdowy" Widzew, to będziemy świadkami dużej kompromitacji, jaką popisali się decydenci łódzkiego klubu - mając do dyspozycji 100 milionów złotych na same transfery w tym sezonie!

O pieniądze w tej ostatniej kolejce grają wszyscy, jak zawsze - choć teraz o rekordowe. 10 lat temu było 120 milionów złotych do podziału (choć mniejszego, bo szesnastozespołowego). 5 lat temu - 230 mln. Teraz pewnie przekroczymy barierę 300 milionów złotych.

Ale gra też sport. Jagiellonia Białystok, walcząca o eliminacje do Ligi Mistrzów bądź Ligi Europy, zagra z marzącymi o europejskich pucharach piłkarzami Zagłębia Lubin. Drogę do Europy w Szczecinie GKS-owi Katowice będzie chciała zagrodzić Pogoń. Jeśli na wyjazdach swoje mecze przegrają Katowiczanie i Lubinianie, do gry o Europę w wielkim stylu wrócić może Legia Warszawa. Wystarczy, że zespół Marka Papszuna pokona Motor Lublin.

Ale w tym szalonym sezonie to nie jest oczywistość. Nic nie jest oczywiste. I to jest w Ekstraklasie piękne, zwłaszcza w trakcie Multiligi, będącej prawdziwym gejzerem emocji, które uwalniają się z dziewięciu źródeł naraz.

Aleksandar Vuković Foto Olimpik AFP

Michal Gasparik Monika Wantoła INTERIA.PL

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL





Kinga Jakubowska: To był bardzo ciężki sezon i stresowałyśmy się do końca Polsat Sport