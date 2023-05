Mrozek wysłał sygnał do Lecha i Ekstraklasy. Stali jednak nie uratował

Z drugiej strony, Stali do matematycznego już zapewnienia sobie utrzymania wystarczał remis, trzeba jednak oddać, że nie było widać jakiejś wielkiej zachowawczości po zespole Kamila Kieresia. Zagłębie od początku starało się co prawda przejąć kontrolę, ale goście ukracali ich zamiary skutecznym odgryzaniem się. Pierwsi zresztą wywołali jakieś zamieszanie w którymś z pół karnych, kiedy obrońcy Zagłębia dosyć nieporadnie starali się wybić piłkę.

Świetny Mrozek nie mógł bronić Stali wiecznie

Po przerwie Zagłębie nieco spuściło z tonu i mając wynik grało już zdecydowanie spokojniej. To pozwoliło na nieco odważniejszą grę piłkarzom Stali, którzy wreszcie sprawdzili Sokratisa Dioudisa . Nie był to jednak też żaden wielki test, bardziej dwa dosyć proste strzały, które sprawiły, że Grek za bardzo między słupkami nie zmarzł. A, no i oczywiście znów Stal przed stratą gola uratował Mrozek, w końcówce wykonując wyśmienitą podwójną interwencję.

Do żadnego niespodziewanego zwrotu akcji już jednak w Lubinie nie doszło i Zagłębie zaliczyło czwartą wygraną z rzędu, wskakując do górnej połówki tabeli. O ile na przestrzeni całej rundy pojawiały się pewne turbulencje w postawie "Miedziowych" ale ostatnie mecze pokazują, że praca Waldemara Fornalika zaczyna przynosić efekty. Stal wciąż nie może być pewna utrzymania, nie jest co prawda pierwszą kandydatką do spadku, ale zamiast spokojnego zakończenia sezonu będzie jednak mały strach z tyłu głowy.