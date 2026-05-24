Możliwy powrót Podolskiego. Sam zapowiedział, od razu podał warunek

Lepszego pożegnania z karierą zawodowego piłkarza Lukas Podolski nie mógł sobie wyobrazić. Kibice przygotowali mu wczoraj wyjątkową oprawę, na którą w stu procentach zasłużył. Od kilku lat pełni on także rolę działacza. I to właśnie między innymi dzięki wysiłkom napastnika Górnik niedawno włożył do swojej gabloty Puchar Polski. Podopieczni Michala Gasparika za kilka miesięcy chcą iść za ciosem, dostając się do fazy zasadniczej jednego z europejskich pucharów.

Dzięki drugiemu miejscu w PKO BP Ekstraklasie zasłużony klub powalczy o Champions League. Oby z dobrym skutkiem. Na pewno z dumą jako nowy właściciel wszystkiemu będzie przyglądał się Lukas Podolski. Ale okazuje się, że jeszcze może przynajmniej jeden raz pobiegać za futbolówką. Szczegółami pochwalił się sam 40-latek w rozmowie z portalem "goal.pl". Chodzi o specjalny mecz pożegnalny, który miałby odbyć się w Zabrzu.

Lukas Podolski będzie miał pożegnalny mecz? Sprawa jest otwarta

"Był taki plan, ale nie wiem, na jakim jest etapie. My skupialiśmy się na końcówce sezonu i krajowym pucharze. Jeśli klub i kibice będą chcieli, to może coś się wydarzy. Na pewno byłoby to fajne wydarzenie" - oznajmił mistrz świata z 2014 roku. Gwiazdor wrócił także do sobotnich scen. "Ostatni raz coś podobnego miałem w reprezentacji Niemiec przeciwko Anglii. Wówczas zdobyłem bramkę w spotkaniu pożegnalnym. Tak można kończyć, ale nikt nie planuje takich scenariuszy" - powiedział.

Napastnik na razie nie chce rozmyślać o potencjalnym wydarzeniu. Na głowie ma ważniejsze sprawy, związane są one z planowaniem kadry na przyszłoroczną kampanię. Rozchwytywany na rynku transferowym prawdopodobnie będzie między innymi Patrik Hellebrand. "Jeśli przyjdzie propozycja z większego klubu, trzeba to rozważyć. Tak działa piłka. My nie jesteśmy jeszcze klubem na takim poziomie stabilności, żeby zatrzymać każdego zawodnika" - zapowiedział właściciel.

