Możliwy milionowy przelew do Krakowa. Już się zaczęło, jest potwierdzenie

Zimowe okienko transferowe jest póki co bardzo ciekawe dla polskich kibiców. Do PKO BP Ekstraklasy podczas niego dołączyło kilku ciekawych zawodników. Do ofensywy przystąpił zwłaszcza Widzew Łódź, który niedawno oficjalnie pochwalił się powrotem do kraju Bartłomieja Drągowskiego. Ojczyznę opuścił natomiast wspomniany na wstępie Oskar Pietuszewski. Nastolatek zaliczył dobrą pierwszą część sezonu w barwach Jagiellonii, w efekcie czego już wczoraj zadebiutował w FC Porto.

Negocjacje pomiędzy działaczami trwały dosyć długo. W końcu, według informacji medialnych, stanęło na dziesięciu milionach euro wraz z bonusami. Nasza liga straciła więc co prawda utalentowanego gracza, ale Białostoczanie zyskali za to spore pieniądze. Teraz podobna sytuacja dotyczy Cracovii oraz Oskara Wójcika. Jedną z rewelacji PKO BP Ekstraklasy poważnie zainteresowało się Broendby. Początkowo doniesienia te opublikował Przegląd Sportowy Onet. W poniedziałkowy poranek potwierdził je Tomasz Włodarczyk z "meczyki.pl".

Oskar Wójcik może dołączyć do Broendby. Niedawno trafił tam inny Polak

Dziennikarz dotarł do szczegółów rozmów między obiema stronami. Amerykańscy właściciele skandynawskiej drużyny rzekomo są w stanie zapłacić za naszego rodaka nawet trzy miliony euro, czyli ponad dwanaście milionów złotych. Taka cena za 22-latka nie jest zaskoczeniem. Ten w najwyższej klasie rozgrywkowej spisuje się naprawdę solidnie. I do dobrej postawy w obronie dokłada solidne liczby w postaci sześciu bramek strzelonych dla "Pasów".

"Ustaliliśmy, że rozmowy, również o kontrakcie indywidualnym, nadal trwają. Na ten moment toczą się na poziomie amerykańskich właścicieli, Davida Blitzera z Broendby oraz Roberta Platka z Cracovii" - napisał dobrze poinformowany dziennikarz. W lidze duńskiej Oskar Wójcik ponadto od razu dołączyłby do innego z Polaków. Barwy Broendby od niedawna reprezentuje Bartosz Slisz. Za nim już zremisowany 1:1 sparing z Piastem Gliwice. 26-latek na boisku znajdował się przez dziewięćdziesiąt minut.

