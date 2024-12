Możliwa rewolucja w polskim klubie. Media: Zagraniczny inwestor, w tle olbrzymie pieniądze

O kupnie "Dumy Pomorza" głośno w mediach społecznościowych zrobiło się głośno już jakiś czas temu. Teraz plotki zdecydowanie przybrały na sile. Do tego stopnia, że tematem zainteresował się dobrze poinformowany w środowisku piłkarskim Piotr Koźmiński . I ma on dla sympatyków niedawnych finalistów Pucharu Polski znakomite wieści. Dziennikarz "Goal.pl" dowiedział się kto dokładnie ma stać za wielomilionową transakcją. Klubem rzekomo zainteresował się Alex Haditaghi.

"To przedsiębiorca działający między innymi w branży nieruchomości, prowadzi interesy na terenie Kanady, Grecji, Hiszpanii i Turcji. A jeśli chodzi o przejęcie Pogoni, to Haditaghi połączył siły z Tanem Keslerem, tureckim działaczem, który ostatnio rozstał się z Hull City , gdzie był wiceprezesem i członkiem zarządu. Plany są takie, że to właśnie Kesler stanąłby na czele Pogoni jako osoba zarządzająca nowym projektem " - czytamy na łamach "goal.pl".

Pogoń Szczecin chce zaistnieć w Europie. Transfery jeszcze zimą?

Wstępny koszt wejścia Kanadyjczyka do klubu ma wynosić 20 milionów euro. Nowy właściciel z miejsca chce doprowadzić do wzrostu poziomu sportowego za sprawą transferów. Mają one zostać dopięte natychmiastowo, tak by jeszcze w obecnie trwającym sezonie zespół powalczył o miejsce w europejskich pucharach. W kolejnych latach na Starym Kontynencie szczecinianie nie chcą być z kolei chłopcami do bicia. "(Ewentualni) nowi właściciele mają też w planach pozostawienie obecnego sztabu szkoleniowego" - czytamy w końcowej części artykułu.