Możliwa kluczowa zmiana w Wiśle Kraków? Klub odezwał się do trenera

Sprawa może wydawać się zaskakująca, jednak wszystko rozbija się o wizję Jarosława Królewskiego. Prezes i większościowy właściciel Wisły maksymalnie "przechyla wajchę" w kierunku "cyfryzacji". Klub od dłuższego czasu inwestuje już w dział naukowy, mający na celu rozwój platformy z danymi. Dzięki nim Wisła ma ograniczać do maksimum działania dokonywane "na nos", zarówno jeśli chodzi o rekrutację piłkarzy, jak i boiskowe decyzje samego trenera - oczywiście przy zachowaniu jego niezależności, lecz podpartej dostępnymi liczbami. Mariusz Jop nie wzbraniał się przed tym kierunkiem, ale być może Królewski potrzebuje w tej kwestii przejścia na jeszcze wyższy poziom. Próbowaliśmy potwierdzić te informacje u prezesa Wisły, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jednocześnie Królewski opublikował w środę w serwisie X post, w którym pisze: "Wisła była, jest i - uwaga - będzie na bieżąco: sondować zawodników, sondować kadry administracyjne, sondować trenerów, sondować inwestorów, a swego czasu sondowaliśmy nawet potencjalnych prezesów".

Mateusz Stolarski w Wiśle Kraków?

Choć mówimy tu wyłącznie o interpretacji, a nie o twardych faktach, taki wpis może potwierdzać medialne ustalenia. Zwłaszcza, że prezes Wisły do tej pory zwykł prostować błędne doniesienia dziennikarzy - w serwisie X wprost i jednoznacznie zaprzeczał niedawno pogłoskom o negocjacjach z Ivim Lopezem, czy aktualnym zainteresowaniu Maciejem Skorżą. Tu zamiast dementi, pojawił się wyżej wspomniany post.

Mateusz Stolarski faktycznie swoim profilem pasuje do obecnej Wisły Kraków. Jeśli chodzi o preferowany styl gry - jest proaktywny i ofensywny, na ile pozwala mu oczywiście materiał ludzki. Jednocześnie ma całkowicie kompatybilne z wizją Jarosława Królewskiego podejście do roli "algorytmów" w procesie treningowym. Młody trener też lubi w tym kontekście "przestawić wajchę". Dobrym przykładem było przeforsowanie przez niego zatrudnienia w Motorze w styczniu 2025 zaledwie 21-letniego Jakuba Deszczki, który w jego sztabie odpowiadał m.in. za tworzenie danych z treningów, które przypominają te meczowe z oprogramowania WyScout.

Stolarskiego z Motorem wiąże umowa trwająca do czerwca 2027. W tej sytuacji Wisła musiałaby się dogadać z obecnym klubem trenera i według naszych ustaleń, o ile wciąż nie ma pozytywnej odpowiedzi z Lublina, o tyle nie padło też definitywne "nie". Wynik osiągany przez Stolarskiego w Motorze można klasyfikować jako "overperformance" (wynik ponad stan). Po przejęciu klubu w I lidze, wywalczył awans do Ekstraklasy. W sezonie po awansie, skończył ligę na siódmym miejscu - najwyższym w historii Motoru. W obecnym utrzymał zespół jeszcze przed ostatnią kolejką, mimo iż w wyścigu zbrojeń Motor zdecydowanie nie chciał brać udziału. Wprawdzie przed sezonem wyłożono 400 tys. euro na Karola Czubaka, który może zdobyć koronę króla strzelców, oraz już w trakcie rundy jesiennej za podobne pieniądze sprowadzono Fabio Ronaldo, tak zimą - mimo iż klub był realnie zagrożony spadkiem, a całościowo jego skład trudno było uważać za mocny - nie zdecydowano się na żaden transfer wzmacniający potencjał zespołu. Mało tego - już wiadomo, że przed nadchodzącym sezonem z Lublina odejdą kluczowi zawodnicy: bramkarz Ivan Brkić (nominowany przez kapitułę Ekstraklasy do tytułu bramkarza sezonu) związał się już z Legią Warszawa, a skrzydłowy Michał Król podpisał kontrakt z Wisłą Płock. Jednocześnie medialne wypowiedzi Zbigniewa Jakubasa sprowadzają się do tego, że kolejny sezon pod kątem inwestycji w zespół, może wyglądać podobnie. Dlatego z perspektywy Stolarskiego przejście do Wisły mogłoby wyglądać interesująco.

Według naszych informacji, sprawa nie jest zamknięta w żadną ze stron. Wisła sonduje możliwość sprowadzenia Stolarskiego, ale nie zamyka się na kontynuację pracy przez Mariusza Jopa. Wymowne jest jednak to, że niemal dwa tygodnie po zapewnieniu awansu do Ekstraklasy, trenera Wisły wciąż obowiązuje kontrakt wygasający pod koniec czerwca. Sam trener niedawno ujawnił, że nie ma w nim klauzuli automatycznego przedłużenia po promocji do najwyższej ligi.

Mateusz Stolarski Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER East News

Mariusz Jop Artur Barbarowski East News

Jarosław Królewski





