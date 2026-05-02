Motor Lublin - Lech Poznań. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Motor Lublin - Lech Poznań w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 2 maja o godzinie 20:15 na Motor Lublin Arena. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań w poprzedniej kolejce w widowiskowym stylu ograł Legię Warszawa 4:0. To było szóste spotkanie z rzędu "Kolejorza" bez porażki i czwarta ligowa wygrana w tym czasie. Piłkarze Nielsa Frederiksena są najpoważniejszymi kandydatami do mistrzostwa Polski, ale aby obronić tytuł, do końca rozgrywek nie mogą pozwolić sobie na potknięcia.

Dziś Lech zagra na wyjeździe z Motorem Lublin. Drużyna Mateusza Stolarskiego przegrała dwa ostatnie spotkania ligowe w tym jedno z broniącym się przed spadkiem Widzewem Łódź. Wcześniej "Motorowcy" mogli pochwalić się serią siedmiu ligowych meczów bez porażki. Być może w końcówce sezonu piłkarze Motoru złapali zadyszkę, bo już cztery kolejki czekają na zwycięstwo, ale by nie uwikłać się w grę o utrzymanie, muszą złapać oddech i wreszcie przełamać niemoc.

Dziś będzie o to dosyć ciężko, choć jesienne spotkanie tych zespołów w Poznaniu zakończyło się remisem 2:2. Od momentu powrotu do Ekstraklasy Motor i Lech zagrały przeciwko sobie trzykrotnie. Najpierw 2:1 wygrali piłkarze z Lublina, później w takim samym gracze ze stolicy Wielkopolski, a ostatnio padł wspomniany remis. Bilans jest zatem dokładnie na remis, dlatego dziś może dojść do przechylenia go na swoją korzyść przez jedną ze stron.

Mecz Motor Lublin - Lech Poznań w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 2 maja o godzinie 20:15 na Motor Lublin Arena.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Piłkarze Lecha celebrujący bramkę Jakub Kaczmarczyk PAP

Piłkarze Motoru Lublin celebrujący gola w meczu z Pogonią Szczecin Grzegorz Wajda East News

