Motor Lublin - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Motorem Lublin w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. "Motorowcy" jeszcze ani razu nie wygrali z "Dumą Podlasia" po powrocie do elity. Czy dziś im się to uda? O której godzinie gra Jagiellonia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Jagiellonia - Korona? Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Trzech piłkarzy Jagiellonii Białystok w żółto-czerwonych strojach biegnie po murawie w meczu Ekstraklasy.
Jagiellonia Białystok w 2. kolejce Ekstraklasy 2026/2027 zagra na wyjeździe z Motorem LublinMichal KoscNewspix.pl

Mecz Motor Lublin - Jagiellonia Białystok w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 31 lipca o godzinie 20:30 na Motor Lublin Arenie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok. Forma oraz wyniki w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok udanie rozpoczęła nowy sezon ligowy. W 1. kolejce Ekstraklasy "Duma Podlasia" pokonała u siebie 1:0 Koronę Kielce, mimo że jej gra nie zachwyciła. Widać, że zespół Adriana Siemieńca potrzebuje trochę czasu, by po letniej przebudowie dojść do optymalnej formy, co postara się wykorzystać dzisiejszy rywal "Jagi".

Motor Lublin nienajgorzej zaprezentował się w 1. kolejce. "Motorowcy" zremisowali na wyjeździe 2:2 z Widzewem Łódź, co można uznać za całkiem niezły rezultat, bo o ile w Białymstoku można mówić o przebudowie, to w drużynie z Lublina doszło do prawdziwej rewolucji, która objęła także posadę trenera. Latem stery w Motorze objął bowiem Mariusz Misiura, zastępując na stanowisku Mateusza Stolarskiego.

W zeszłym sezonie pierwsze spotkanie między tymi drużynami także odbyło się w Lublinie. Wówczas padł wynik 1:1. Z kolei w rewanżu w Białymstoku aż 4:1 wygrała Jagiellonia. Motor od powrotu do Ekstraklasy nie potrafi pokonać Jagiellonii. Jak będzie tym razem?

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Mecz Motor Lublin - Jagiellonia Białystok w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 31 lipca o godzinie 20:30 na Motor Lublin Arenie. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

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